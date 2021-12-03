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    Тот самый особняк из «Один дома» теперь может арендовать каждый (фото)

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    Тот самый особняк из «Один дома» теперь может арендовать каждый (фото)
    Фото: AirBnb

    Гостям пообещали предоставить сотрудника, который обеспечит комфортное пребывание

    Новогодние праздники для поклонников «Один дома» могут стать по-настоящему озорными: владелец особняка семьи Маккалистеров в Чикаго выставил его на Airbnb для аренды.

    На онлайн-платформе появилось объявление, написанное от лица Базза Маккалистера — старшего брата главного героя фильма Кевина. В нем он рассказал, что они уезжают на новогодние праздники в отпуск всей семьей (пообещали никого не забыть дома), поэтому с удовольствием предоставят свой особняк «бригаде проказников» для отдыха. В распоряжении отдыхающих окажутся четыре гостевые комнаты, две спальни с новогодним декором и зоны, в которых воссозданы сцены из первого фильма. Также гостям пообещали предоставить сотрудника, который обеспечит комфортное пребывание, покажет окрестности, приготовит еду и подарит набор LEGO Ideas Home Alone.

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    Тот самый особняк из «Один дома» теперь может арендовать каждый (фото)
    Тот самый особняк из «Один дома» теперь может арендовать каждый (фото)
    Тот самый особняк из «Один дома» теперь может арендовать каждый (фото)
    Тот самый особняк из «Один дома» теперь может арендовать каждый (фото)
    Тот самый особняк из «Один дома» теперь может арендовать каждый (фото)
    Тот самый особняк из «Один дома» теперь может арендовать каждый (фото)

    «В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького брата, так что не стесняйтесь есть вредную еду, смотреть ерунду по телеку, пользоваться лосьоном после бритья моего отца и выбирайте свои приключения. Только не заходите в мою комнату, окей?», - говорит хозяин особняка от имени Базза Маккалистера о правилах аренды.

    Кстати, будьте острожны и с посудой в номере. Обычно уборщицы не напрягаются и не моют ее тщательно после предыдущих гостей.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Тот самый особняк из «Один дома» теперь может арендовать каждый (фото)