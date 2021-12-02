Тату на шее и яркий маникюр. Николай Басков опозорился в сети новым образом

Артист не уточнил, является ли рисунок на его теле временным

Российский певец Николай Басков удивил поклонников новой татуировкой и ярким маникюром. Публикация появилась на его странице в Instagram в понедельник, 29 ноября.

45-летний музыкант разместил снимок, на котором показал новую татуировку на шее в виде кубка с надписью Voice («Голос»). При этом артист не уточнил, является ли рисунок на его теле временным. Помимо этого, Басков продемонстрировал накрашенные черным лаком ногти. «Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов», — подписал он пост.

instagram.com/nikolaibaskov/

Пользователи сети обругали Баскова за его необычный образ. «Ногти, серьезно?», «Кто вы, женщина?», «Нет слов», «Зачем?», «Еще и ногти накрасил», «Для чего это все?», «Эстрадный певец, а уже ногти красит и тату набивает», «Разочаровал», — посетовали комментаторы.

Напомним, Николай Басков входит в базу «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым и участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей.

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