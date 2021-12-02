«Танцы со звездами». Партнерша Меловина в мокром белье изумила сеть своей фигурой (фото)
Хореограф предложила раздеться до самого сердца
Популярная украинская танцовщица Елизавета Русина в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором запечатлена в прозрачном нижнем белье апельсинового оттенка.
Русина позировала с мокрым телом и волосами.
«Предлагаю раздеться не до нижнего белья, а до самого сердца», – написала она.
Ранее сообщалось, что солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу «Танцы со звездами».
Популярная украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories опубликовала видеофрагменты со съемок своего нового клипа.
В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу «Танцы со звездами» танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.