«Танцы со звездами». Партнерша Меловина в мокром белье изумила сеть своей фигурой (фото)

Хореограф предложила раздеться до самого сердца

Популярная украинская танцовщица Елизавета Русина в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором запечатлена в прозрачном нижнем белье апельсинового оттенка.

Русина позировала с мокрым телом и волосами.

«Предлагаю раздеться не до нижнего белья, а до самого сердца», – написала она.

instagram.com/lissarusina/

Ранее сообщалось, что солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу «Танцы со звездами».

Популярная украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories опубликовала видеофрагменты со съемок своего нового клипа.

В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу «Танцы со звездами» танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.