Травма ноги, правильное питание и отказ от алкоголя: Притула сбросил 10 килограмм



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Сергей Притула

Телеведущему и экс-кандидату в депутаты Украины Сергею Притуле перелом ноги не помешал его планам.

Сергей Притула не только вел активную подготовку к съемкам нового сезона юмористического шоу «Вар’яти». И даже помог похудеть!

«Травма – это просто один минус, которой дал много плюсов: я очень много времени провожу с семьей, я похудел на 10 килограмм, не прилагая к этому особых усилий, - рассказал Притула. – Надо было пережить операцию – полное отсутствие алкоголя и правильное питание.

Сергей признался, что раньше, чтобы похудеть и сбросить 10-12 килограммов перед съемками, он потел в спортзале месяц-полтора.

«Сейчас чувствую себя молоденьким огурчиком! – смеется ведущий Нового канала. – Я наконец-то дошел до комфортного своего веса – 87 кг, и это меня очень радует»

Даже на сцену «Вар’ятів» в первом выпуске Сергей выбежал на костылях.

«показал, что перелом на настроение никак не влияет. Я уже адаптировался, уже месяц прошел после травмы, - делится Притула. – Бегаю, прыгаю с этими костылями, имитирую бабку под подъездом, которая машет костылями и орет «наркоманы, проститутки». Я рассказал в стендапе, как это все произошло. На самом деле я такой человек по характеру, что даже не в негативных ситуациях ищу плюсы.