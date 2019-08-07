  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Травма ноги, правильное питание и отказ от алкоголя: Притула сбросил 10 килограмм

    • Розсилка
    Сергей Притула - Травма ноги, правильное питание и отказ от алкоголя: Притула сбросил 10 килограмм
    Сергей Притула

    Телеведущему и экс-кандидату в депутаты Украины Сергею Притуле перелом ноги не помешал его планам.

    Сергей Притула не только вел активную подготовку к съемкам нового сезона юмористического шоу «Вар’яти». И даже помог похудеть!

    «Травма – это просто один минус, которой дал много плюсов: я очень много времени провожу с семьей, я похудел на 10 килограмм, не прилагая к этому особых усилий, - рассказал Притула. – Надо было пережить операцию – полное отсутствие алкоголя и правильное питание.

    Сергей признался, что раньше, чтобы похудеть и сбросить 10-12 килограммов перед съемками, он потел в спортзале месяц-полтора.

     «Сейчас чувствую себя молоденьким огурчиком! – смеется ведущий Нового канала. – Я наконец-то дошел до комфортного своего веса – 87 кг, и это меня очень радует»

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Травма ноги, правильное питание и отказ от алкоголя: Притула сбросил 10 килограмм
    Травма ноги, правильное питание и отказ от алкоголя: Притула сбросил 10 килограмм
    Травма ноги, правильное питание и отказ от алкоголя: Притула сбросил 10 килограмм
    Травма ноги, правильное питание и отказ от алкоголя: Притула сбросил 10 килограмм

    Даже на сцену «Вар’ятів» в первом выпуске Сергей выбежал на костылях.

    «показал, что перелом на настроение никак не влияет. Я уже адаптировался, уже месяц прошел после травмы, - делится Притула. – Бегаю, прыгаю с этими костылями, имитирую бабку под подъездом, которая машет костылями и орет «наркоманы, проститутки». Я рассказал в стендапе, как это все произошло. На самом деле я такой человек по характеру, что даже не в негативных ситуациях ищу плюсы.

     

    Читайте також
    телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ