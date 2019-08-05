Маме Анатолия Анатолича не нравятся татуировки сына



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Анатолий Анатолич

Мать телеведущего Анатолия Анатолича рассказала, кем видела сына в детстве и из-за чего они постоянно ссорятся

Мама известного украинского шоумена Анатолия Анатолича Людмила Александровна очень гордится своим сыном. В интервью каналу «Украина» женщина рассказала, что в свое время сыну позволяла все, кроме одного – плохо учиться. Людмила Александровна, экономист по профессии, хотела, чтобы сын стал успешным финансистом.

«Хотели, чтобы он стал каким-то большим начальником – бухгалтером или ревизором», – начала своей рассказал мама телеведущего.

Анатолий не противился, он был отличником и легко поступил на бюджет в Криворожский экономический институт. Там успешно сдавал все зачеты и экзамены. Но больше для маминой радости, чем для будущей карьеры. Еще во время учебы он решил, что не будет работать по специальности, ведь мечтал о карьере ведущего, поэтому в университете организовал свою команду «КВН».

«Мы его почти не видели, ведь он приходил очень поздно – репетиции, репетиции. Хотя сначала это было, как хобби, – рассказывает Людмила Александровна в эфире канала «Украина». – Мне постоянно звонили мамы со словами: «Где ваш сын? И где мой?». Потому что я, как мать капитана команды, за всех отвечала».

Но Людмила Александровна не переживала. Она полностью доверяла Анатолию, говорит – у сына все получалось, потому что он очень трудолюбивый. А окончательно с творческим выбором сына смирилась, когда он начал этим зарабатывать. Единственное, чего боялась – отпускать Анатолия в Киев, но и с этим женщине пришлось смириться.

«Не дружат» Антолий с мамой только в одном вопросе. И тут у них настоящая война!

«Татуировки – моя больная тема. У нас целая война по этому поводу... Мы же не знаем, он сам идет в тату-салоны, а затем в Instagram публикует. И мы видим уже новую татуировку», – признается мама Анатолия Анатолича в эфире канала «Украина».