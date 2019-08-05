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    Жизнь

    Маме Анатолия Анатолича не нравятся татуировки сына

    • Розсилка
    Анатолий Анатолич - Маме Анатолия Анатолича не нравятся татуировки сына
    Анатолий Анатолич

    Мать телеведущего Анатолия Анатолича рассказала, кем видела сына в детстве и из-за чего они постоянно ссорятся

    Мама известного украинского шоумена Анатолия Анатолича Людмила Александровна очень гордится своим сыном. В интервью каналу «Украина» женщина рассказала, что в свое время сыну позволяла все, кроме одного – плохо учиться. Людмила Александровна, экономист по профессии, хотела, чтобы сын стал успешным финансистом.

    «Хотели, чтобы он стал каким-то большим начальником – бухгалтером или ревизором», – начала своей рассказал мама телеведущего.

    Анатолий не противился, он был отличником и легко поступил на бюджет в Криворожский экономический институт. Там успешно сдавал все зачеты и экзамены. Но больше для маминой радости, чем для будущей карьеры. Еще во время учебы он решил, что не будет работать по специальности, ведь мечтал о карьере ведущего, поэтому в университете организовал свою команду «КВН».

    «Мы его почти не видели, ведь он приходил очень поздно – репетиции, репетиции. Хотя сначала это было, как хобби, – рассказывает Людмила Александровна в эфире канала «Украина». – Мне постоянно звонили мамы со словами: «Где ваш сын? И где мой?». Потому что я, как мать капитана команды, за всех отвечала».

    Но Людмила Александровна не переживала. Она полностью доверяла Анатолию, говорит – у сына все получалось, потому что он очень трудолюбивый. А окончательно с творческим выбором сына смирилась, когда он начал этим зарабатывать. Единственное, чего боялась – отпускать Анатолия в Киев, но и с этим женщине пришлось смириться.

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    Маме Анатолия Анатолича не нравятся татуировки сына
    Маме Анатолия Анатолича не нравятся татуировки сына
    Маме Анатолия Анатолича не нравятся татуировки сына
    Маме Анатолия Анатолича не нравятся татуировки сына
    Маме Анатолия Анатолича не нравятся татуировки сына
    Маме Анатолия Анатолича не нравятся татуировки сына

    «Не дружат» Антолий с мамой только в одном вопросе. И тут у них настоящая война!

    «Татуировки – моя больная тема. У нас целая война по этому поводу... Мы же не знаем, он сам идет в тату-салоны, а затем в Instagram публикует. И мы видим уже новую татуировку», –  признается мама Анатолия Анатолича в эфире канала «Украина».  

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