Третий случай расчленения в Петербурге. Новая жертва – украинский рэпер



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Гражданин Украины рэпер Энди Картрайт

Женщина расчленила тело и упаковала в пять черных пакетов

Полиция Санкт-Петербурга нашла в одном из домов расчлененное тело мужчины. Им оказался украинский рэпер. Об этом сообщает 78.ru.

В Санкт-Петербурге наряд полиции прибыл к дому № 134 на Невском проспекте, где по информации правоохранителей мужчина скончался от передозировки наркотиков. Об этом сообщила адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, к которой обратилась сожительница мужчины. По словам адвоката, женщина расчленила тело и пыталась скрыть его. На месте правоохранители обнаружили расчлененное и упакованное в пять черных пакетов тело гражданина Украины 1989 года рождения.

По подозрению в совершении преступления задержана 36-летняя безработная, которая объяснила, что 25 июля после того как умер ее сожитель, она расчленила его тело, не сообщив никому о случившемся.

Из квартиры изъяли молоток, нож, разделочную доску и слесарное ножовку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что погибшим вероятно является украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент батлового площадке Versus Battle Энди Картрайт - известный украинский андеграундный рэпер родом из Нежина. Учился в Нежинском педагогическом университете на преподавателя английского языка. В 2012 году вышел его первый сольный альбом «Магия мутных вод». Участвовал в четырех Versus Battle.

Ранее сообщалось, что россиянин расчленил жену за попытку развестись с ним и забрать ребенка.