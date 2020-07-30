Олег Винник, который не болел на Covid-19, сдал кровь для спасения украинцев от коронавируса



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Украинский певец Олег Винник

Певец сдал кровь второй раз в жизни

Украинский певец Олег Винник сдал кровь для изготовления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «ТСН».

«Сдаю кровь во второй раз. Горжусь этим, ведь мой отец был донором, сдавал кровь чуть ли не тысячи раз. Его очень уважали за это. А я только сегодня понял, насколько это важно и круто. Ведь таким образом могу помочь спасти чью-то жизнь. Если есть возможность это делать - ее обязательно надо использовать», - говорит певец.

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