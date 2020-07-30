Похудевшая Аlyona Аlyona примет участие в популярном танцевальном шоу



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Рэперша Аlyona Аlyona

Исполнительница призналась, что богатого танцевального опыта у нее нет.

Популярная рэперша Аlyona Аlyona приняла танцевальный вызов от шоумена Дмитрия Танковича, чем подтвердила свое участие в новом сезоне шоу «Танцы со звездами».

«Это новый опыт для меня. Хочется себя испытывать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что имею внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям», - отметила реперка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 29 Июл 2020 в 1:00 PDT

За кулисами исполнительница рассказала, что богатого танцевального опыта у нее нет.

«В школе в классе я ходила на танцевальный кружок и изучала вальс. Это все, что я умею по танцам. В этом сезоне я попробую в силу возможностей своего организма показать всему миру, что все возможно», - подчеркнула она.

Также артистка сообщила, что на следующий день после празднования собственного 29-летия она поставила цель - похудеть на 29 килограммов. Чуть меньше чем за полтора месяца Алене удалось избавиться 10 лишних килограммов.

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