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    Шоу-биз

    Похудевшая Аlyona Аlyona примет участие в популярном танцевальном шоу

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    Рэперша Аlyona Аlyona - Похудевшая Аlyona Аlyona примет участие в популярном танцевальном шоу
    Рэперша Аlyona Аlyona

    Исполнительница призналась, что богатого танцевального опыта у нее нет.

    Популярная рэперша Аlyona Аlyona приняла танцевальный вызов от шоумена Дмитрия Танковича, чем подтвердила свое участие в новом сезоне шоу «Танцы со звездами».

    «Это новый опыт для меня. Хочется себя испытывать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что имею внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям», - отметила реперка.

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    Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

    За кулисами исполнительница рассказала, что богатого танцевального опыта у нее нет.

    «В школе в классе я ходила на танцевальный кружок и изучала вальс. Это все, что я умею по танцам. В этом сезоне я попробую в силу возможностей своего организма показать всему миру, что все возможно», - подчеркнула она.

    Также артистка сообщила, что на следующий день после празднования собственного 29-летия она поставила цель - похудеть на 29 килограммов. Чуть меньше чем за полтора месяца Алене удалось избавиться 10 лишних килограммов.

    Ранее рэпер Потап похвастался бурным сексом с Настей Каменских и признался, что они страстные любовники: занимаются этим в самых разных местах.

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