Туда за флиртом ходят? Депутат от «Батькивщины» взволновала мужскую часть парламента откровенным нарядом (фото)



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Алена Шкрум сосредоточено направляется к своему рабочему месту Фото: Ян Доброносов / facebook.com

Парламентская модница нарядилась в костюм молочного цвета с ультракороткой юбкой

Народный депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум 18 июня пришла на заседание Верховной Рады в довольно откровенном наряде. Депутат нарядилась в костюм молочного цвета с ультракороткой юбкой.

Фото народной избранницы опубликовал в Facebook парламентский фотограф и оператор Ян Доброносов.

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Пользователи соцсети раскритиковали наряд депутата: «Безвкусица доминирует в ВР. И такое впечатление, что туда за флиртом ходят», «Жесть так одеваться народному депутату», «Можно уже и без юбки».

Ранее сообщалось, что депутатка Верховной Рады от «Слуги народа», а также глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц Юлия Диденко выгуляла на работу в Раду дорогой модный лук, который не по карману обычному украинцу.