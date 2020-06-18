Туда за флиртом ходят? Депутат от «Батькивщины» взволновала мужскую часть парламента откровенным нарядом (фото)
Алена Шкрум сосредоточено направляется к своему рабочему месту
Фото: Ян Доброносов / facebook.com
Парламентская модница нарядилась в костюм молочного цвета с ультракороткой юбкой
Народный депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум 18 июня пришла на заседание Верховной Рады в довольно откровенном наряде. Депутат нарядилась в костюм молочного цвета с ультракороткой юбкой.
Фото народной избранницы опубликовал в Facebook парламентский фотограф и оператор Ян Доброносов.
Пользователи соцсети раскритиковали наряд депутата: «Безвкусица доминирует в ВР. И такое впечатление, что туда за флиртом ходят», «Жесть так одеваться народному депутату», «Можно уже и без юбки».
Ранее сообщалось, что депутатка Верховной Рады от «Слуги народа», а также глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц Юлия Диденко выгуляла на работу в Раду дорогой модный лук, который не по карману обычному украинцу.