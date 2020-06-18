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    Жизнь

    Туда за флиртом ходят? Депутат от «Батькивщины» взволновала мужскую часть парламента откровенным нарядом (фото)

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    <p>Алена Шкрум сосредоточено направляется к своему рабочему месту</p> <p>Фото: Ян Доброносов / facebook.com</p> - Туда за флиртом ходят? Депутат от «Батькивщины» взволновала мужскую часть парламента откровенным нарядом (фото)

    Алена Шкрум сосредоточено направляется к своему рабочему месту

    Фото: Ян Доброносов / facebook.com

    Парламентская модница нарядилась в костюм молочного цвета с ультракороткой юбкой

    Народный депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум 18 июня пришла на заседание Верховной Рады в довольно откровенном наряде. Депутат нарядилась в костюм молочного цвета с ультракороткой юбкой.

    Фото народной избранницы опубликовал в Facebook парламентский фотограф и оператор Ян Доброносов.

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    Фото: facebook.com/yan.dobronosov

    Пользователи соцсети раскритиковали наряд депутата: «Безвкусица доминирует в ВР. И такое впечатление, что туда за флиртом ходят», «Жесть так одеваться народному депутату», «Можно уже и без юбки».

    Ранее сообщалось, что депутатка Верховной Рады от «Слуги народа», а также глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц Юлия Диденко выгуляла на работу в Раду дорогой модный лук, который не по карману обычному украинцу.

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