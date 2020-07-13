  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    У Джона Траволты умерла жена

    • Розсилка
    Голливудский актер Джон Траволта с женой - У Джона Траволты умерла жена
    Голливудский актер Джон Траволта с женой
    instagram.com/therealkellypreston/

    Причиной смерти стал рак груди

    Американская актриса Келли Престон, жена голливудской звезды Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет. Об этом ее супруг сообщил в Instagram.

    Причиной смерти стал рак груди. Престон боролась с онкологическим заболеванием в течение двух лет.

    «С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам и всем медицинским центрам, которые нам помогали», — написал 66-летний Траволта в соцсетях.

    screenshot_5_44
    instagram.com/johntravolta/

    Престон снялась в таких фильмах, как «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Близнецы», «Беги» и «Смертный приговор». Актриса вышла замуж за Джона Траволту в 1991 году, а познакомились они двумя годами ранее на съемках комедии «Эксперты». В браке с актером у них родились три ребенка: 20-летняя дочь Элла и девятилетний Бенджамин, еще один сын Джетт умер в январе 2009-го в возрасте 16 лет.

     Читайте также: Американка находила около своего дома чужие вещи. Оказалось, что ее кот — клептоман
    актриса болезнь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ