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    Жизнь

    Результат похудения. Джессика Симпсон влезла в старые джинсы, которые носила 14 лет назад

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    Актриса и певица Джессика Симпсон - Результат похудения. Джессика Симпсон влезла в старые джинсы, которые носила 14 лет назад
    Актриса и певица Джессика Симпсон
    instagram.com/jessicasimpson/

    Тренер звезды пытался подобрать для своей подопечной комфортный режим питания и тренировок

    На следующей неделе актриса и певица Джессика Симпсон отметит круглую дату — певице и актрисе исполнится 40 лет. Незадолго до торжества звезда решила разобрать гардероб, чтобы взглянуть на свои старые вещи, которые она носила больше десяти лет назад. В процессе Джессика нашла старые джинсы и с удивлением обнаружила, что смогла с легкостью их примерить. Симпсон призналась, что последний раз надевала их, когда ей было всего 26 лет.

    «Я хранила эти старые джинсы в шкафу в течение 14 лет, — и я вовсе не преувеличиваю! В последние дни моих 30 я решила дать им еще один шанс. Привет, мои 40, очень приятно с вами познакомиться», — подписала фото Джесс.

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    instagram.com/jessicasimpson/

    После рождения третьего ребенка в марте 2019 года Симпсон действительно сильно похудела и сейчас находится в отличной форме. Спустя год после родов звезда сбросила 45 килограммов и теперь с гордостью отмечает, что снова чувствует себя самой собой. Расстаться с набранным за беременность весом Джессике помогли особая диета, нормализация режима сна и регулярные физические нагрузки.

    Тренер звезды Харли Пастернак не стал использовать радикальный подход в похудении и пытался подобрать для своей подопечной комфортный режим питания и тренировок. Занятия в спортзале Джессике заменяли прогулки по 14 тысяч шагов в день. При этом рацион Симпсон в основном состоял из белковых продуктов и овощей. Диета звезды не предусматривала читмилы, однако тренер иногда все же позволял Джессике порадовать себя чем-нибудь вкусным.

    «Цель состояла не в том, чтобы лишить ее любимой еды, а в том, чтобы внести существенные изменения в ее рацион, чтобы она в течение дня ела много белка и овощей. Итак, Джессика ела три раза в день, также было два перекуса (зеленая фасоль с пармезаном и горсть миндаля)», - рассказал Пастернак о питании Симпсон.

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