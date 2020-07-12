Сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе со звездой «Трансформеров» (фото)



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21-летний Бруклин Бекхэм готовится к свадьбе instagram.com/brooklynbeckham/

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм сделал предложение своей возлюбленной спустя семь месяцев после знакомства

Избранницей 21-летнего Бруклина Бекхэма стала 25-летняя актриса Никола Пельтц. Известность девушке принесли роли в двух частях «Трансформеров». Отец Николы - бизнесмен, чье состояние оценивается в 1,72 миллиарда долларов.

Родители Бруклина полностью одобрили его выбор. Виктория призналась, что не может прийти в себя от счастья, а Никола назвала себя самой счастливой девушкой в мире.

«Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшем отцом нашему ребенку, когда придет время», - нежно обратился к невесте сын звездной пары. Он поделился снимком, на котором запечатлен с Николой посреди поля. Девушка позирует в лаконичном платье нежно-желтого цвета, глядя в глаза жениху.

Создательницей этого наряда стала мама жениха. Платье с глубоким вырезом и плиссированной юбкой подчеркнуло хрупкость Николы и трогательность момента. Наряд вошел в весенне-летнюю коллекцию Victoria Beckham. На пальце невесты сияет роскошное кольцо с бриллиантом, которое обошлось Бруклину в крупную сумму.