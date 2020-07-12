  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе со звездой «Трансформеров» (фото)

    • Розсилка
    <p>21-летний Бруклин Бекхэм готовится к свадьбе</p> <div></div> - Сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе со звездой «Трансформеров» (фото)

    21-летний Бруклин Бекхэм готовится к свадьбе

    instagram.com/brooklynbeckham/

    Сын Дэвида и Виктории Бекхэм сделал предложение своей возлюбленной спустя семь месяцев после знакомства

    Избранницей 21-летнего Бруклина Бекхэма стала 25-летняя актриса Никола Пельтц. Известность девушке принесли роли в двух частях «Трансформеров». Отец Николы - бизнесмен, чье состояние оценивается в 1,72 миллиарда долларов.

    Родители Бруклина полностью одобрили его выбор. Виктория призналась, что не может прийти в себя от счастья, а Никола назвала себя самой счастливой девушкой в мире.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе со звездой «Трансформеров» (фото)
    Сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе со звездой «Трансформеров» (фото)
    Сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе со звездой «Трансформеров» (фото)
    Сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе со звездой «Трансформеров» (фото)
    Сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе со звездой «Трансформеров» (фото)
    Сын Дэвида Бекхэма объявил о свадьбе со звездой «Трансформеров» (фото)
    instagram.com/brooklynbeckham/

    «Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшем отцом нашему ребенку, когда придет время», - нежно обратился к невесте сын звездной пары. Он поделился снимком, на котором запечатлен с Николой посреди поля. Девушка позирует в лаконичном платье нежно-желтого цвета, глядя в глаза жениху.

    Создательницей этого наряда стала мама жениха. Платье с глубоким вырезом и плиссированной юбкой подчеркнуло хрупкость Николы и трогательность момента. Наряд вошел в весенне-летнюю коллекцию Victoria Beckham. На пальце невесты сияет роскошное кольцо с бриллиантом, которое обошлось Бруклину в крупную сумму.

     Читайте также: Американка находила около своего дома чужие вещи. Оказалось, что ее кот — клептоман
    знаменитости дети звезд актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ