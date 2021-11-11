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    У Елизаветы II есть тайный ход из дворца в бар

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    Елизавета II - У Елизаветы II есть тайный ход из дворца в бар
    Елизавета II

    Монарх не прочь пропустить бокал-другой

    Королевский Сент-Джеймсский дворец в Лондоне и находящийся неподалеку пятизвездочный отель Dukes связывает тайный подземный ход. По нему можно незаметно пройти из покоев в коктейль-бар гостиницы и выпить порцию мартини за 17 фунтов (почти 1,7 тысячи рублей). О тоннеле журналистам рассказал муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк.

    Несколько лет назад стало известно, что Елизавета II даже в возрасте 90+ не прочь пропустить бокал-другой. Для каждого времени суток у нее свой напиток. СМИ подсчитали, что королева за день выпивает 4-6 порций алкоголя.

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    У Елизаветы II есть тайный ход из дворца в бар
    У Елизаветы II есть тайный ход из дворца в бар
    У Елизаветы II есть тайный ход из дворца в бар
    У Елизаветы II есть тайный ход из дворца в бар

    Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

    «Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.

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    Теги: Королева Елизавета II
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    У Елизаветы II есть тайный ход из дворца в бар