Королева записала видеообращение для участников экологического саммита в Глазго

На кадрах 95-летний монарх появилась в ярко-зеленом платье, которое дополнила брошью в форме бабочки из бриллиантов и рубинов

Елизавета II надела редкую брошь из бриллиантов и рубинов, чтобы почтить память покойного мужа

Недавно Елизавета II почувствовала недомогание. Она провела ночь в больнице, после чего вернулась в Виндзорский замок. Однако врачи посоветовали ей отказаться от рабочих поездок и отдохнуть в течение двух недель.

По этой причине Ее Величество отменила свой визит в Шотландию, где стартовал экологический саммит с участием первых глав разных государств. Но она записала видеообращение.

Елизавета II

На кадрах 95-летний монарх появилась в ярко-зеленом платье, которое дополнила брошью в форме бабочки из бриллиантов и рубинов. Аксессуар ей подарила графиня Онслоу в день свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. Королева крайне редко его носила.

Кроме того, на заднем фоне был портрет ее покойного мужа, датированный 1988 годом. Как известно, принц Филипп на протяжении всей жизни был борцом за экологию. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

Читайте также: Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро

.