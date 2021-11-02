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    Стали известны подробности состояния здоровья Елизаветы II

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    Королева Елизавета II - Стали известны подробности состояния здоровья Елизаветы II
    Королева Елизавета II

    Вынужденный отдых королевы Елизаветы II продлен еще на две недели

    95-летней королеве разрешено заниматься только работой в кабинете, без встреч и аудиенций. Премьер-министр Джонсон сообщил для «Би-Би-Си», что серьезных проблем со здоровьем у царственной особы нет.

    «На этой неделе я разговаривал с Ее Величеством, как я и делаю каждую неделю, и она в отличной форме».

    Елизавета неукоснительно выполняет назначения врачей и отдыхает. Доктора строго запретили ей присутствие на официальных визитах. Аудиенции королева заменяет на виртуальные.

    «Врачи посоветовали Ее Величеству, чтобы она продолжала выполнять необременительные задачи, в том числе проводить виртуальные аудиенции», - сообщают из Букингемского дворца.

    По настоятельной рекомендации врачей королева не присутствовала на саммите по климату. При острой необходимости, Елизавету во время рабочих визитов будут сопровождать дети или внуки, чтобы обеспечить ей отдых.

    Также королева будет отсутствовать на фестивале к Поминальному воскресенью, который пройдет 13 ноября. Но служба поминовения памяти британцев, жертв военных конфликтов, которая состоится 14 ноября, пройдет в присутствии монаршей особы.

    Источник фото: Legion-MediaРанее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

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    Теги: Королева Елизавета II
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    Стали известны подробности состояния здоровья Елизаветы II