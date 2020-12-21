У княза Монако объявилась внебрачная дочь: «Я не понимаю, почему росла без отца»

У правителя Монако уже есть два внебрачных ребенка

34-летняя жительница Бразилии подала в суд на князя Монако. Имя женщины не раскрывается в целях интересов следствия. Она утверждает, что родила от Альбера дочь летом 2005 года. Бразильянка настаивает на судебном разбирательстве и тесте ДНК. По сообщениям Daily Mail, князь отрицает факт связи с женщиной, но она продолжает настаивать на своей правоте.

В сентябре этого года монарху пришло письмо от его предполагаемой дочери. «Я не понимаю, почему я росла без отца, а теперь, когда я знаю, кто ты, я не могу понять, почему ты не хочешь меня видеть», — с такими словами девушка обратилась к князю.

Адвокат женщины, называющей себя любовницей Альбера II, рассказал, что его клиентка сопровождала князя во многих официальных поездках. Ситуация накаляется еще и по той причине, что на тот момент князь уже встречался со своей будущей женой. О помолвке пары стало известно в 2010 году, а познакомились они за десять лет до этого момента. У влюбленных подрастают шестилетние близнецы: принц Жак и принцесса Габриэлла.

Впрочем, у правителя Монако уже есть два внебрачных ребенка: 28-летняя дочь и 15-летний сын. В силу своего происхождения дети не могут претендовать на престол княжества, но теперь отец обязан помогать им материально.

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.