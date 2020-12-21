Звезда популярного сериала призналась, что страдает акне и показала честные фото

Сложностей девушке добавляет и то, что ей постоянно достаются роли соблазнительных красоток

Известная 25-летняя актриса Матильда де Анхелис, которая запала в сердце многим зрителям телеканала HBO благодаря роли Елены Альвес в сериале «Отыграть назад», всегда транслирует с экрана уверенность в себе и женственную красоту. Однако в жизни девушка так себя совсем не ощущает. Не желая скрывать от фанатов правду, актриса опубликовала в Инстаграме фото, на котором она предстала без фотошопа и макияжа, честно показав свои проблемы с кожей.

Матильда написала о том, что в последнее время она борется с высыпаниями на лице и пока что безуспешно. При этом она постоянно находится на красной дорожке, на интервью и телешоу, на съемочной площадке в роли соблазнительницы — причем таких звезд, как Хью Грант и Николь Кидман. Но при этом трудно чувствовать себя уверенно, когда стесняешься своего лица и знаешь, что на самом деле находится под тонной косметики, пишет Daily Mail.

Если чему-нибудь этот год меня и научил, так это тому, что невозможно контролировать все. Вокруг нас полно парадоксов. И один из них заключается в том, что я зарабатываю себе на жизнь лицом, в то время как на нем постоянно высыпает акне. Перед зеркалом и камерами я должна быть собранной и сконцентрированной, хотя все мои страхи и комплексы буквально написаны на мне

Открывшись перед своими подписчиками, девушка надеялась побороть свои комплексы и помочь тем людям, которые столкнулись с похожей проблемой. Фанаты актрисы посчитали такой поступок очень смелым и поблагодарили Матильду за ее самоотверженность.

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