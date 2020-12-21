Украинка победила в музыкальном конкурсе «Turkvision-2020»

«Turkvision» - это песенный конкурс, в котором могут принять участие как тюркские страны, так и жители других стран, представляющих тюркские национальности

Украинская певица Наталья Папазоглу победила в международном музыкальном конкурсе «Turkvision-2020», который состоялся 20 декабря в онлайн-формате. Артистка с песней на гагаузском языке «Tikenli yol» («Тернистый путь») набрала наивысшее количество баллов среди 26 участников-стран, по решению жюри.

Текст и музыку конкурсной песни гагаузском языке «Tikenli yol» написала сама Наталья Папазоглу, художественный перевод сделала певица и автор песен Людмила Базаджы. «Это моя история о борьбе за жизнь, история силы и света. Если у вас есть хорошие намерения и чистая душа, вы всегда будете выигрывать, - рассказала певица о песне. - Эта песня имеет очень сильный и глубокий смысл. Она эмоциональна. Это - крик души», - рассказывает Наталья.

Наталья Папазоглу - украинская певица, автор и исполнительница собственных песен, солистка государственного джазового оркестра, финалистка телепроекта «Х-фактор 6», лауреат многих международных конкурсов. Обладает уникальным голосом с диапазоном более 4 октавы. Родилась Наталья в городе Калуш Ивано-Франковской области. Ее отец по национальности - гагауз, фамилия в переводе означает «сын священника».

Отметим, что до сих пор победу в конкурсе получали Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году конкурс прошел в четвертый раз, в нем приняли участие 26 конкурсантов. В виду пандемии коронавируса конкурс прошел в онлайн-формате. Все участники прислали организаторам видео в формате Full HD своего исполнения песенных композиций на фоне хромакея.

С победой певицу уже поздравило Министерство иностранных дел Украины.

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