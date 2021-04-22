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    У ситкома «Как я встретил вашу маму» появится сиквел

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    У ситкома «Как я встретил вашу маму» появится сиквел

    Новый сериал будет называться «Как я встретила вашего папу»

    Стриминг-сервис Hulu заказал производство продолжения популярного ситкома «Как я встретил вашу маму», сообщает Variety. Главной героиней сериала станет женщина, которая расскажет сыну, как она встретила его отца.

    Сериал будет называться «Как я встретила вашего папу», а главную роль сыграет Хиллари Дафф. Как сериал будет связан с оригиналом (и будет ли вообще), пока неясно.

    Действие шоу развернется в 2021 году; Софи и ее друзья пытаются найти себя и устроить свою личную жизнь в период бума дейтинговых приложений.

    Авторами сериала стали Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, известные по драме «Это мы» и подростковому ромкому «С любовью, Виктор». Создатели «Как я встретил вашу маму» Картер Бейз и Крейг Томас выступят исполнительными продюсерами.

    Оригинальный ситком выходил на канале CBS с 2005 по 2014 годы. Как отмечает Variety, это не первая попытка его реанимировать: в 2013 году CBS заказал пилот сериала с главной героиней-женщиной (ее должна была сыграть Грета Гервиг), но в производство он так и не пошел.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: кино Сериал
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