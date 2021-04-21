«Холостячка» Мишина показала кадры из нового сериала

Модель сыграла главную роль в новом сериале

Ксения Мишина показала новые кадры из европейского сериала «Тишина» (The Silence), в котором она исполняет одну из главных ролей.

Съемки проходят сейчас в Хорватии, в небольшом городке Осиек. Для своей роли Ксении пришлось разучить все реплики героини на хорватском.

«Сейчас я получаю необыкновенный, профессиональный опыт в Хорватии. Я не представляла, что однажды могут открыться для меня подобные возможности: играть на другом языке, изучать поведение и ментальность другого народа в творческом диапазоне, взаимодействовать и творить», — рассказала актриса.

Актриса, для которой это уже второй опыт съемок в Европе, также отметила, что в отличие от украинских съемок, здесь меньшее количество сцен, что даёт возможность «тончить и снимать по 10 дублей».

Кроме того из позитивных отличий европейского кинопроизводства Ксения Мишина особенно выделила внимание режиссера к актерам и отсутствие дополнительного света на площадках.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.