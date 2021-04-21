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    «Холостячка» Мишина показала кадры из нового сериала

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    Актриса Ксения Мишина - «Холостячка» Мишина показала кадры из нового сериала
    Актриса Ксения Мишина
    instagram.com/misha.k.ua/

    Модель сыграла главную роль в новом сериале

    Ксения Мишина показала новые кадры из европейского сериала «Тишина» (The Silence), в котором она исполняет одну из главных ролей.

    Съемки проходят сейчас в Хорватии, в небольшом городке Осиек. Для своей роли Ксении пришлось разучить все реплики героини на хорватском.

    «Сейчас я получаю необыкновенный, профессиональный опыт в Хорватии. Я не представляла, что однажды могут открыться для меня подобные возможности: играть на другом языке, изучать поведение и ментальность другого народа в творческом диапазоне, взаимодействовать и творить», — рассказала актриса.

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    «Холостячка» Мишина показала кадры из нового сериала
    «Холостячка» Мишина показала кадры из нового сериала
    «Холостячка» Мишина показала кадры из нового сериала
    «Холостячка» Мишина показала кадры из нового сериала
    «Холостячка» Мишина показала кадры из нового сериала
    «Холостячка» Мишина показала кадры из нового сериала

    Актриса, для которой это уже второй опыт съемок в Европе, также отметила, что в отличие от украинских съемок, здесь меньшее количество сцен, что даёт возможность «тончить и снимать по 10 дублей».

    Кроме того из позитивных отличий европейского кинопроизводства Ксения Мишина особенно выделила внимание режиссера к актерам и отсутствие дополнительного света на площадках.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости кино самые сексуальные шоу-бизнес
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