Главную роль в очередной небылице российского кинематографа сыграл Данила Козловский

В России состоялся предпоказ фильма «Чернобыль». Картина рассказывет об обычном парне, Алексее Карпушине, который был пожарным в Припяти. Он общается и флиртует со многими девушками, но все меняется, когда он влюбляется в Олю, в которой у него в прошлом уже были отношения. Однако сейчас у девушки есть маленький сын Леша, и Алексей намерен никогда не повторять своих ошибок. Тогда он признается Оле в своих чувствах, и они планируют переехать к морю, чтобы начать новую жизнь. Вскоре известная авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу планы не только главного героя, но и жизни всех, кто ему дорог.

Режиссером ленты стал Данила Козловский, который сыграл также главную роль в картине. Он снимался во многих пропагандистских фильмах: «Легенда №17», «Покушение», «Шпион».

По мнению одного из самых авторитетных российских кинокритиков Антона Долина картина Козловского бросает вызов логике и физике:

«Чернобыль» Мейзина и Ренка вслед за своим первоисточником, «Чернобыльской молитвой» Светланы Алексиевич, показывал ничтожество даже самых героических усилий перед всепроникающим ядом радиации. Соприкоснувшись с ним, мало кому удавалось протянуть дольше одной серии, и в этом был прекрасный вызов кинематографическим законам. «Чернобыль» Козловского, напротив, в лучших традициях блокбастера бросает вызов логике и физике», - отметил российский кинокритик Атон Долин.

Ранее Алла Пугачева выпустила клип на песню «Мы в этой жизни» к фильму «Чернобыль». Изначально песню пела Татьяна Снежина, а Пугачева исполнила ее в 1997 году.

Отмечается, что Пугачева увидела «Чернобыль» одной из первых, что вдохновило ее написать песню. В 1986 году, спустя 4 месяца после аварии на Чернобыльской АЭС, Алла Пугачева дала концерт под Припятью, чтобы поддержать 9000 ликвидаторов катастрофы.