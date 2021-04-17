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    Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года

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    Британская актриса театра и кино Хелен Маккрори - Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года
    Британская актриса театра и кино Хелен Маккрори

    Ранее звезда не рассказывала о своем диагнозе

    Умерла британская актриса театра и кино Хелен Маккрори. Об этом ее муж Дэмиэн Льюис сообщил в своем Twitter-аккаунте.

    «Я с разбитым сердцем объявляю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любили ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко пылала. Иди на небеса, малышка, и спасибо тебе», — написал Льюис.

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    Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года
    Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года
    Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года
    Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года
    Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года
    Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года
    Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года
    Умерла звезда «Острых козырьков». Актрисе было 52 года

    Звезде было 52 года. Ранее она не рассказывала о своем диагнозе.

    Маккрори получила популярность как актриса классических постановок. В серии фильмов о Гарри Поттере она появилась в роли Нарциссы Малфой. Среди других фильмов и сериалов ее участием — «Острые козырьки», «Хранитель времени», «Доктор Кто», «Страшные сказки», «Воспоминания неудачника» и «007: Координаты "Скайфолл"».

    Ранее Меган Маркл призналась, почему не поехала на похороны принца Филиппа.

    На церемонию прощания будут допущены всего 30 человек, самые близкие. Такие ограничения связаны с пандемией коронавируса. Для всех остальных будет организована прямая трансляция. Прибыл в Лондон и принц Гарри.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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