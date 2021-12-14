У звезды фильма «Паразиты» диагностировали рак

Онкологию у Пак Со Дам нашли во время регулярной проверки здоровья

Онкологию у Пак Со Дам нашли во время регулярной проверки здоровья

У Пак Со Дам обнаружили папиллярный рак щитовидной железы

У южнокорейской актрисы Пак Со Дам, сыгравшей одну из главных ролей оскароносного фильма Бон Джун Хо «Паразиты», диагностировали папиллярный рак щитовидной железы.

Как передает The Hollywood Reporter, о диагнозе звезды сообщило ее агентство Artist Company. Онкологию у Пак Со Дам нашли во время регулярной проверки здоровья. Артистке уже сделали операцию, и теперь ей понадобится некоторое время на восстановление.

Поэтому Пак пропустит рекламные мероприятия в рамках презентации своего последнего фильма, боевика режиссера Пак Де-Мин Special Cargo. В фильме Пак играет водителя-курьера с отличным рейтингом, но однажды ей достается необычная доставка.

Также пока неизвестно, будут ли отложены съемки следующего фильма Пак, «Призрак» режиссера Ли Хэ-Янг.

Отметим, что всемирная популярность пришла к Пак Со Дам после игры в драматической картине «Паразиты», где она сыграла Ки Чон, дочь Ки Тхэка.

Картина, выпущенная в 2019 году, получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм».