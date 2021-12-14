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    У звезды фильма «Паразиты» диагностировали рак

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    Онкологию у&nbsp;Пак Со Дам нашли во время регулярной проверки здоровья - У звезды фильма «Паразиты» диагностировали рак
    Онкологию у Пак Со Дам нашли во время регулярной проверки здоровья
    Фото: кадр из фильма

    У Пак Со Дам обнаружили папиллярный рак щитовидной железы

    У южнокорейской актрисы Пак Со Дам, сыгравшей одну из главных ролей оскароносного фильма Бон Джун Хо «Паразиты», диагностировали папиллярный рак щитовидной железы.

    Как передает The Hollywood Reporter, о диагнозе звезды сообщило ее агентство Artist Company. Онкологию у Пак Со Дам нашли во время регулярной проверки здоровья. Артистке уже сделали операцию, и теперь ей понадобится некоторое время на восстановление.

    Поэтому Пак пропустит рекламные мероприятия в рамках презентации своего последнего фильма, боевика режиссера Пак Де-Мин Special Cargo. В фильме Пак играет водителя-курьера с отличным рейтингом, но однажды ей достается необычная доставка.

    Также пока неизвестно, будут ли отложены съемки следующего фильма Пак, «Призрак» режиссера Ли Хэ-Янг.

    Отметим, что всемирная популярность пришла к Пак Со Дам после игры в драматической картине «Паразиты», где она сыграла Ки Чон, дочь Ки Тхэка.

    Картина, выпущенная в 2019 году, получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм».

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    Теги: актриса здоровье болезнь
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    У звезды фильма «Паразиты» диагностировали рак