  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Эмбер Херд и ее возлюбленная решили развестись

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американская актриса Эмбер Герд и оператор Бьянка Бутти были вместе около двух лет - Эмбер Херд и ее возлюбленная решили развестись

    Американская актриса Эмбер Герд и оператор Бьянка Бутти были вместе около двух лет

    Фото из открытых источников

    35-летняя Эмбер Герд и 39-летняя Бьянка Бутти не смогли продолжить свои отношения. В связи с частыми разъездами у них не осталось времени на личную жизнь

    Американская актриса Эмбер Херд и оператор Бьянка Бутти были вместе около двух лет. Однако им не удалось жить вместе счастливо. Из-за частых разъездов их отношения не приносили им ничего, кроме разочарования.

    Последние несколько месяцев звезды кино провели по отдельности. И даже не в разных городах, а на разных континентах: Эмбер была в Британии, на съемках продолжения «Аквамена», а Бьянка работала в Лос-Анджелесе.

    «Им не хватало внимания. Эмбер была с ребенком, а Бьянке хотелось быть рядом с любимой. Херд, в свою очередь, ждала поддержки от Бутти но не получала ее. От их прошлых чувств вроде бы не осталось и следа — отношения просто испарились. Любовь погасла», – рассказал источник изданию Mirror.

    И действительно, после рождения ребенка у Херд появилось много новых проектов. Актриса уделяет много времени воспитанию дочери Уны, появившейся в апреле. Кинозвезда также стала послом L’Oréal, что существенно увеличило ее занятость. Большинство проектов Эмбер находятся не на территории США, поэтому она совсем не имеет возможности побыть с любимой, чья работа сосредоточена в Штатах.

    В скором времени Херд придется предстать перед судом в рамках производства с бывшим мужем. Джонни Депп подал иск о клевете, во время которой его юристы получили доступ к мобильному телефону Эмбер. О сложных отношениях между бывшими супругами выйдет двухсерийный документальный фильм под названием Johnny vs. Amber.

    Напомним, отец известного футболиста Дэвида Бекхэма, 73-летний Тед Бекхэм женился на британской миллионерше.

    Читайте также: Джони Депп больше не вернётся в франшизу «Пираты Карибского моря»
    Теги: кино актриса США новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эмбер Херд и ее возлюбленная решили развестись