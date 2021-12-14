Эмбер Херд и ее возлюбленная решили развестись

Американская актриса Эмбер Герд и оператор Бьянка Бутти были вместе около двух лет

35-летняя Эмбер Герд и 39-летняя Бьянка Бутти не смогли продолжить свои отношения. В связи с частыми разъездами у них не осталось времени на личную жизнь

Американская актриса Эмбер Херд и оператор Бьянка Бутти были вместе около двух лет. Однако им не удалось жить вместе счастливо. Из-за частых разъездов их отношения не приносили им ничего, кроме разочарования.

Последние несколько месяцев звезды кино провели по отдельности. И даже не в разных городах, а на разных континентах: Эмбер была в Британии, на съемках продолжения «Аквамена», а Бьянка работала в Лос-Анджелесе.

«Им не хватало внимания. Эмбер была с ребенком, а Бьянке хотелось быть рядом с любимой. Херд, в свою очередь, ждала поддержки от Бутти но не получала ее. От их прошлых чувств вроде бы не осталось и следа — отношения просто испарились. Любовь погасла», – рассказал источник изданию Mirror.

И действительно, после рождения ребенка у Херд появилось много новых проектов. Актриса уделяет много времени воспитанию дочери Уны, появившейся в апреле. Кинозвезда также стала послом L’Oréal, что существенно увеличило ее занятость. Большинство проектов Эмбер находятся не на территории США, поэтому она совсем не имеет возможности побыть с любимой, чья работа сосредоточена в Штатах.

В скором времени Херд придется предстать перед судом в рамках производства с бывшим мужем. Джонни Депп подал иск о клевете, во время которой его юристы получили доступ к мобильному телефону Эмбер. О сложных отношениях между бывшими супругами выйдет двухсерийный документальный фильм под названием Johnny vs. Amber.

Напомним, отец известного футболиста Дэвида Бекхэма, 73-летний Тед Бекхэм женился на британской миллионерше.