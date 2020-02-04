Бывший «ангел» Victoria's Secret пожаловалась, что грудное вскармливание ухудшает ее внешнось



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Миранда не стала скрывать, что, возможно, захочет родить четвертого ребенка

Звезда подчеркнула, что то, как она выглядит, для нее менее важно, чем здоровье и счастье собственных детей

В начале октября прошлого года супермодель Миранда Керр стала многодетной матерью. Она родила сына своему мужу Эвану Шпигелю. На двоих у супругов трое сыновей - 9-летний Флинн (от Орландо Блума, за которым модель была замужем три года), полуторагодовалый Харт и трехмесячный малыш Майлз. Недавно Миранда впервые вышла в свет после третьих родов и рассказала, как она привыкает к заботе об еще одном ребенке.

«Сегодня утром проснулась в 4 часа. Грудное вскармливание - это здорово, но оно сказывается на внешнем виде», — посетовала модель. Правда, она призналась, что с помощью органической косметики ей удается приводить кожу в порядок.

Также Миранда подчеркнула, что то, как она выглядит, для нее менее важно, чем здоровье и счастье собственных детей. «Забота о трехмесячном Майлзе и полуторагодовалом Харте - это работа на полный рабочий день», - заявила Керр.