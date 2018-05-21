Участник «Танцев со звездами» поделился архивными свадебными снимками

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Свадебные фото Юрия Ткача

Актер и шоумен Юрий Ткач признался, что свадьбу праздновали три дня

Украинский актер Юрий Ткач, который побывал на повторном бракосочетании Сергея и Снежаны Бабкиных, вспомнил, какой была его собственная свадьба.

Звезда шоу «Танцы со звездами» поделился архивными фото со своего праздника и признался, что они с женой пригласили на торжество всего 20 гостей.

«У нас была очень большая свадьба, 20 гостей было. Но свадьба была на три дня. Мы собрались за городом. Были родные, праздновали по полной программе три дня», - признался Юрий в интервью Кате Осадчей.

А вот его жена Елена вспомнила неприятный инцидент. Когда Юрий ей делал предложение, он подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом, которое через два года Елена потеряла.

«Я все деньги потратил на бриллиант. Камень выпал на ковер и там мы его искали очень долго», - вспомнил Ткач.

Джерело: ТСН