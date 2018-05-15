Беременная Алена Шоптенко снялась для обложки глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алена Шоптенко

Артистка позирует на последних неделях беременности

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко, которая выступала на телешоу «Танцы со звездами» вместе с Ахтемом Сеитаблаевым, украсила обложку глянца. Артистка находится на последних неделях беременности.

На снимке Шоптенко предстает в боди телесного цвета, поверх которого накинут белый халат. Алена нежно обнимает немалый животик. В интервью, которое сопровождает фотосессию, она рассказала, как узнала, что беременна.

«Я увидела результат теста, а потом сделала еще пять тестов. Причем все они показывали разный результат – то да, то нет. Что почувствовала? Я очень обрадовалась. У меня есть семья, любимый муж, и это очень желанное и логичное развитие событий. Конечно же, я поделилась с мужем, конечно же, он тоже был счастлив по этому поводу. Появление нового человека на свет – это огромная радость. Это частичка тебя и самое главное, что может быть в жизни», - вспоминает Алена.

Также Алена рассказал, что уже была в положении, участвуя в «Танцах со звездами». Правда, о беременности артистки знал лишь ее партнер Ахтем Сеитаблаев.

«О моем состоянии знал только мой партнер Ахтем, никто из зрителей даже не догадывался. Потом я продолжала репетировать, выступать со своим танцевальным проектом, делала постановки. На нынешнем сроке уже, конечно, меньше двигаюсь, меньше времени провожу в зале. Но танцевать мне очень комфортно. Порой даже проще, чем долго ходить. Времени появилось больше, поэтому интересуюсь и другими сферами, скажем так, смежными с моей. Увлеклась режиссурой, немного снимаю», - рассказала Шоптенко.

Джерело: ТСН