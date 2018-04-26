Названы лауреаты престижной телепремии «Телетриумф»
- 26 Квiтня, 13:19
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Розсилка
Среди лауреатов премии - Дима Монатик, Сергей Притула, Катя Осадчая, Юрий Горбунов и многие другие звезды экранов
25 апреля в Киеве состоялась церемония вручения телевизионной премии «Телетриумф». Наибольшее количество статуэток получил Сергей Притула. Его отметили трижды, как лучшего ведущего в трех передачах.
Всего же было вручено 75 статуэток. Полный список победителей выглядит так:
1. Утренняя/дневная информационно-развлекательная программа «Завтрак с 1+1», канал «1+1».
2. Ведущий/ведущая утренней/дневной информационно-развлекательной программы Руслан Сеничкин – «Завтрак с 1+1», канал «1+1».
3. Тематическая развлекательная программа формата lifestyle: «ЛавЛавCar», канал ТЕТ.
4. Ведущий/ведущая тематической развлекательной программы формата lifestyle: Николай Тищенко – «Ревизор с Тищенко», Новый канал.
5. Музыкальная программа/концерт/церемония: Телеверсия концерта Дмитрия Монатика в киевском Дворце Спорта «Витамин D», канал «1+1».
6. Ведущий/ведущая музыкальной программы, концерта/церемонии Сергей Притула - Национальный отбор на «Евровидение», канал СТБ.
7. Режиссер-постановщик развлекательной программы-шоу, юмористической программы, музыкальной программы, концерта, церемонии Андрей Музыка – «Танцы со звездами», канал «1+1».
8. Ведущий/ведущая юмористической программы/шоу Сергей Притула – «Вар'яти», Новый канал.
9. Развлекательная программа для детей и подростков «Мир ждет открытия», канал «Плюсплюс».
10. Режиссер-постановщик утренней/дневной программы: Дарья Качковская – «Завтрак с 1+1», канал «1+1».
11. Музыкальное оформление, саунддизайн фильма, сериала, программы: «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», канал «1+1».
12. Оператор-постановщик музыкальной программы-концерта, церемонии, форматных программ: Александр Кубрицький – «Топ-модель по-украински», Новый канал.
13. Художник-постановщик шоу, концерта, церемонии: Владимир Кошевой – «Голос країни», канал «1+1».
14. Спортивная программа/шоу «ПроФутбол», канал «2+2».
15. Ведущий/ведущая спортивной программы: Игорь Цыганик – «Профутбол», канал «2+2».
16. Спортивный комментатор: Виктор Вацко - Матч Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер-Наполи», телеканал «Футбол».
17. Эфирное промо/промокампания: Invictus Games, телеканал СТБ.
18. Промо-стиль канала (эфир): «Новогодние ID's. Мы многогранны», канал «Украина».
19. Промокампания 360 (эфир и другие медиа) Музей новостей «1+1».
20. Специальный проект для среды digital (видеоблог, дневник, социальные медиа, ролик для YouTube): «Наследие», Film.ua.
21. Дизайн программы: «Дети победы», канал «1+1».
22. Специальный проект вживую (марафон, стрим и др.): Марафон «Взрыв автомобиля в центре Киева», канал «112 Украина».
23. Инновации в производстве видеоконтента 360, VR, AR и т.д.: «Моя страна. Прекрасная и независимая», канал «1+1».
24. Телевизионный логотип: «Все буде смачно», СТБ.
25. Дизайн студии ТВ-программы/шоу «Вечерний Киев», студия «Квартал 95», канал «1+1».
26. Мобильное приложение ТВ-канала/программы/фильма/сериала/телепроекта «Телепортал», Star Light Digital, канал СТБ.
27. Сайт программы/канала «Райское место», канал «Украина».
28. Режиссер промо-ролика/ID канала/программы и т.д. Алексей Игнатьев – «1+1. Празднуем вместе», канал «1+1».
29. Режиссер монтажа промо-ролика/ID канала/программы и т.д.: Николай Богдан, Invictus Games, канал СТБ.
30. Оператор промо-ролика/ID канала: Юрий Король, Invictus Games, канал СТБ.
31. Социальный промопроект канала: Invictus Games, канал СТБ.
32. Национальная информационная/новостная программа ТСН, канал «1+1».
33. Информационно-аналитическая программа «ТСН. Тиждень», канал «1+1».
34. Программа журналистских расследований «Гроші», канал «1+1».
35. Ведущий/ведущая информационной программы (национальный эфир): Наталья Мосейчук - ТСН, канал «1+1».
36. Ведущий/ведущая информационно-аналитической программы: Алла Мазур – «ТСН. Тиждень», канал «1+1».
37. Ведущий/ведущая программы журналистских расследований Александр Дубинский – «Гроші», «1+1».
38. Общественно-социальное/политическое ток-шоу «Страсти по ревизору-5», Новый канал.
39. Ведущий/ведущая ток-шоу Сергей Притула – «Страсти по ревизору-5», Новый канал.
40. Документальный фильм/сериал/проект: «Україна. Повернення своєї історії-2», канал «1+1».
41. Продюсер/продюсерская группа документального фильма, сериала, проекта: Аким Галимов – «Україна. Повернення своєї історії-2», канал «1+1».
42. Репортаж (национальный эфир): «Высота», ТСН, канал «1+1».
43. Репортер (национальный эфир) Александр Загородний, репортаж «Бой в промзоне», ТСН, канал «1+1».
44. Репортаж (региональный эфир): «Судьбы. Дети системы», канал TV5 (Запорожье).
45. Репортер (региональный эфир): Евгения Мельник – «Донбасс сегодня», канал TV5 (Запорожье).
46. Интервьюер: Екатерина Осадчая – «Светская жизнь с Екатериной Осадчей», ООО «Файнл кат медиа», канал «1+1».
47. Оператор новостей/телевизионных репортажей Богдан Кутепов – «Валькирия. История россиянки, которая воюет за Украину», «Громадське телебачення».
48. Актер телевизионного фильма/сериала: Станислав Боклан – «Маэстро», Star Media.
49. Актриса телевизионного фильма/сериала: Елена Кравец – «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», канал «1+1».
50. Режиссер-постановщик телефильма (до 4 серий): Тарас Дударь – «Дом на холодном ключе», канал «Украина».
51. Режиссер-постановщик сериала Ольга Ряшина – «Мата Хари», Star Media.
52. Режиссер документального фильма/сериала/проекта: Сергей Сотниченко – «Дети победы», канал «1+1».
53. Сценарист/сценарная группа телевизионного фильма/сериала: «Слуга народа. От любви до импичмента», студий «Квартал 95», канал «1+1».
54. Оператор телефильма/мини-сериала (до 4 серий): Игорь Иванов – «Век Якова», канал «1+1».
55. Оператор документального фильма/сериала/проекта: Виталий Панасюк – «Дети победы», «1+1».
56. Оператор телесериала Антон Фурса – «Нюхач-3», Film.ua.
57. Художник-постановщик фильма/сериала: Сергей Бржестовский – «Век Якова», канал «1+1».
58. Художник по костюмам/стилист Ольга Слонь – «Танці з зірками», канал «1+1».
59. Документальный фильм/сериал/проект (региональный эфир): «На краю мира: Авдеевка», канал TV5 (Запорожье).
60. Программа любого формата (региональный эфир): «Велотревел», канал TV5 (Запорожье).
61. Региональная информационная/новостная программа «Донбасс сегодня», канал TV5 (Запорожье).
62. Ведущий/ведущая информационной программы (региональный эфир) Андрей Богданович – «Неделя. Итоги», канал TV5 (Запорожье).
63. Телевизионный фильм/мини-сериал (до 4 серий): «Век Якова», канал «1+1».
64. Телевизионный сериал (17 серий и более): «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», «1+1».
65. Докудрама, скриптед-реалити «Дети победы», «1+1».
66. Украинский формат - сериал «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», канал «1+1».
67. Украинский формат развлекательной телепрограммы/шоу «Орел и Решка. Перезагрузка», выпуск «Майами», Teen Spirit Production.
68. Ведущая/ведущий развлекательного форматного шоу: Юрий Горбунов – «Танці з зірками», канал «1+1».
69. Продюсер/продюсерская группа телевизионного фильма, сериала, докудрамы, скриптед-реалити: Владимир Зеленский, Борис Шефир, Андрей Яковлев, Сергей Шефир, Алексей Кирющенко – «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», канал «1+1».
70. Продюсер/продюсерская группа телепрограммы Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Виктория Лезина, Владимир Завадюк, Марина Грицуляк – «Танці з зірками», канал «1+1».
71. Развлекательное форматное шоу «Танці з зірками», канал «1+1».
72. Телевизионный сериал (4 - 16 серий): «Мата Хари», Star Media.
73. Лучшая юмористическая программа/шоу «Вечерний квартал», студия «Квартал 95», канал «1+1».
Специальный приз за личный вклад в развитие отрасли от организаторов «Телетриумф» - программный директор канала СТБ Сергей Назаров, посмертно.
Открытие года – Национальный отбор на «Евровидение», СТБ.
Отметим, что в этом году национальная телевизионная премия «Телетриумф» расширила количество номинаций и ликвидировала разделение на национальный и региональный конкурсы. Номинантов оценивали представители шести профессиональных гильдий, на которые поделили членов Украинской телевизионной академии.
«Телетриумф» - национальная телевизионная премия Украины, основанная 14 декабря 2000 года Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Джерело: Детектор медіа