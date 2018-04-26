Названы лауреаты престижной телепремии «Телетриумф»

Среди лауреатов премии - Дима Монатик, Сергей Притула, Катя Осадчая, Юрий Горбунов и многие другие звезды экранов

25 апреля в Киеве состоялась церемония вручения телевизионной премии «Телетриумф». Наибольшее количество статуэток получил Сергей Притула. Его отметили трижды, как лучшего ведущего в трех передачах. Всего же было вручено 75 статуэток. Полный список победителей выглядит так: 1. Утренняя/дневная информационно-развлекательная программа



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Телетриумф

Среди лауреатов премии - Дима Монатик, Сергей Притула, Катя Осадчая, Юрий Горбунов и многие другие звезды экранов

25 апреля в Киеве состоялась церемония вручения телевизионной премии «Телетриумф». Наибольшее количество статуэток получил Сергей Притула. Его отметили трижды, как лучшего ведущего в трех передачах.

Всего же было вручено 75 статуэток. Полный список победителей выглядит так:

1. Утренняя/дневная информационно-развлекательная программа «Завтрак с 1+1», канал «1+1».

2. Ведущий/ведущая утренней/дневной информационно-развлекательной программы Руслан Сеничкин – «Завтрак с 1+1», канал «1+1».

3. Тематическая развлекательная программа формата lifestyle: «ЛавЛавCar», канал ТЕТ.

4. Ведущий/ведущая тематической развлекательной программы формата lifestyle: Николай Тищенко – «Ревизор с Тищенко», Новый канал.

5. Музыкальная программа/концерт/церемония: Телеверсия концерта Дмитрия Монатика в киевском Дворце Спорта «Витамин D», канал «1+1».

6. Ведущий/ведущая музыкальной программы, концерта/церемонии Сергей Притула - Национальный отбор на «Евровидение», канал СТБ.

7. Режиссер-постановщик развлекательной программы-шоу, юмористической программы, музыкальной программы, концерта, церемонии Андрей Музыка – «Танцы со звездами», канал «1+1».

8. Ведущий/ведущая юмористической программы/шоу Сергей Притула – «Вар'яти», Новый канал.

Сергей Притула

9. Развлекательная программа для детей и подростков «Мир ждет открытия», канал «Плюсплюс».

10. Режиссер-постановщик утренней/дневной программы: Дарья Качковская – «Завтрак с 1+1», канал «1+1».

11. Музыкальное оформление, саунддизайн фильма, сериала, программы: «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», канал «1+1».

12. Оператор-постановщик музыкальной программы-концерта, церемонии, форматных программ: Александр Кубрицький – «Топ-модель по-украински», Новый канал.

13. Художник-постановщик шоу, концерта, церемонии: Владимир Кошевой – «Голос країни», канал «1+1».

14. Спортивная программа/шоу «ПроФутбол», канал «2+2».

15. Ведущий/ведущая спортивной программы: Игорь Цыганик – «Профутбол», канал «2+2».

16. Спортивный комментатор: Виктор Вацко - Матч Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер-Наполи», телеканал «Футбол».

17. Эфирное промо/промокампания: Invictus Games, телеканал СТБ.

18. Промо-стиль канала (эфир): «Новогодние ID's. Мы многогранны», канал «Украина».

19. Промокампания 360 (эфир и другие медиа) Музей новостей «1+1».

20. Специальный проект для среды digital (видеоблог, дневник, социальные медиа, ролик для YouTube): «Наследие», Film.ua.

21. Дизайн программы: «Дети победы», канал «1+1».

22. Специальный проект вживую (марафон, стрим и др.): Марафон «Взрыв автомобиля в центре Киева», канал «112 Украина».

23. Инновации в производстве видеоконтента 360, VR, AR и т.д.: «Моя страна. Прекрасная и независимая», канал «1+1».

24. Телевизионный логотип: «Все буде смачно», СТБ.

25. Дизайн студии ТВ-программы/шоу «Вечерний Киев», студия «Квартал 95», канал «1+1».

26. Мобильное приложение ТВ-канала/программы/фильма/сериала/телепроекта «Телепортал», Star Light Digital, канал СТБ.

27. Сайт программы/канала «Райское место», канал «Украина».

28. Режиссер промо-ролика/ID канала/программы и т.д. Алексей Игнатьев – «1+1. Празднуем вместе», канал «1+1».

29. Режиссер монтажа промо-ролика/ID канала/программы и т.д.: Николай Богдан, Invictus Games, канал СТБ.

30. Оператор промо-ролика/ID канала: Юрий Король, Invictus Games, канал СТБ.

31. Социальный промопроект канала: Invictus Games, канал СТБ.

32. Национальная информационная/новостная программа ТСН, канал «1+1».

33. Информационно-аналитическая программа «ТСН. Тиждень», канал «1+1».

34. Программа журналистских расследований «Гроші», канал «1+1».

35. Ведущий/ведущая информационной программы (национальный эфир): Наталья Мосейчук - ТСН, канал «1+1».

36. Ведущий/ведущая информационно-аналитической программы: Алла Мазур – «ТСН. Тиждень», канал «1+1».

Алла Мазур

37. Ведущий/ведущая программы журналистских расследований Александр Дубинский – «Гроші», «1+1».

38. Общественно-социальное/политическое ток-шоу «Страсти по ревизору-5», Новый канал.

39. Ведущий/ведущая ток-шоу Сергей Притула – «Страсти по ревизору-5», Новый канал.

40. Документальный фильм/сериал/проект: «Україна. Повернення своєї історії-2», канал «1+1».

41. Продюсер/продюсерская группа документального фильма, сериала, проекта: Аким Галимов – «Україна. Повернення своєї історії-2», канал «1+1».

42. Репортаж (национальный эфир): «Высота», ТСН, канал «1+1».

43. Репортер (национальный эфир) Александр Загородний, репортаж «Бой в промзоне», ТСН, канал «1+1».

44. Репортаж (региональный эфир): «Судьбы. Дети системы», канал TV5 (Запорожье).

45. Репортер (региональный эфир): Евгения Мельник – «Донбасс сегодня», канал TV5 (Запорожье).

46. Интервьюер: Екатерина Осадчая – «Светская жизнь с Екатериной Осадчей», ООО «Файнл кат медиа», канал «1+1».

47. Оператор новостей/телевизионных репортажей Богдан Кутепов – «Валькирия. История россиянки, которая воюет за Украину», «Громадське телебачення».

48. Актер телевизионного фильма/сериала: Станислав Боклан – «Маэстро», Star Media.

49. Актриса телевизионного фильма/сериала: Елена Кравец – «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», канал «1+1».

50. Режиссер-постановщик телефильма (до 4 серий): Тарас Дударь – «Дом на холодном ключе», канал «Украина».

51. Режиссер-постановщик сериала Ольга Ряшина – «Мата Хари», Star Media.

52. Режиссер документального фильма/сериала/проекта: Сергей Сотниченко – «Дети победы», канал «1+1».

53. Сценарист/сценарная группа телевизионного фильма/сериала: «Слуга народа. От любви до импичмента», студий «Квартал 95», канал «1+1».

54. Оператор телефильма/мини-сериала (до 4 серий): Игорь Иванов – «Век Якова», канал «1+1».

55. Оператор документального фильма/сериала/проекта: Виталий Панасюк – «Дети победы», «1+1».

56. Оператор телесериала Антон Фурса – «Нюхач-3», Film.ua.

57. Художник-постановщик фильма/сериала: Сергей Бржестовский – «Век Якова», канал «1+1».

58. Художник по костюмам/стилист Ольга Слонь – «Танці з зірками», канал «1+1».

59. Документальный фильм/сериал/проект (региональный эфир): «На краю мира: Авдеевка», канал TV5 (Запорожье).

60. Программа любого формата (региональный эфир): «Велотревел», канал TV5 (Запорожье).

61. Региональная информационная/новостная программа «Донбасс сегодня», канал TV5 (Запорожье).

62. Ведущий/ведущая информационной программы (региональный эфир) Андрей Богданович – «Неделя. Итоги», канал TV5 (Запорожье).

63. Телевизионный фильм/мини-сериал (до 4 серий): «Век Якова», канал «1+1».

64. Телевизионный сериал (17 серий и более): «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», «1+1».

65. Докудрама, скриптед-реалити «Дети победы», «1+1».

66. Украинский формат - сериал «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», канал «1+1».

67. Украинский формат развлекательной телепрограммы/шоу «Орел и Решка. Перезагрузка», выпуск «Майами», Teen Spirit Production.

68. Ведущая/ведущий развлекательного форматного шоу: Юрий Горбунов – «Танці з зірками», канал «1+1».

69. Продюсер/продюсерская группа телевизионного фильма, сериала, докудрамы, скриптед-реалити: Владимир Зеленский, Борис Шефир, Андрей Яковлев, Сергей Шефир, Алексей Кирющенко – «Слуга народа. От любви до импичмента», студия «Квартал 95», канал «1+1».

70. Продюсер/продюсерская группа телепрограммы Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Виктория Лезина, Владимир Завадюк, Марина Грицуляк – «Танці з зірками», канал «1+1».

71. Развлекательное форматное шоу «Танці з зірками», канал «1+1».

72. Телевизионный сериал (4 - 16 серий): «Мата Хари», Star Media.

73. Лучшая юмористическая программа/шоу «Вечерний квартал», студия «Квартал 95», канал «1+1».

Специальный приз за личный вклад в развитие отрасли от организаторов «Телетриумф» - программный директор канала СТБ Сергей Назаров, посмертно.

Открытие года – Национальный отбор на «Евровидение», СТБ.

Отметим, что в этом году национальная телевизионная премия «Телетриумф» расширила количество номинаций и ликвидировала разделение на национальный и региональный конкурсы. Номинантов оценивали представители шести профессиональных гильдий, на которые поделили членов Украинской телевизионной академии.

«Телетриумф» - национальная телевизионная премия Украины, основанная 14 декабря 2000 года Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Джерело: Детектор медіа