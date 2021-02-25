  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Украинский экс-генпрокурор сменил амплуа и стал телеведущим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Экс-генпрокурор Юрий Луценко - Украинский экс-генпрокурор сменил амплуа и стал телеведущим
    Экс-генпрокурор Юрий Луценко

    Премьера запланирована на середину марта

    Экс-генпрокурор Юрий Луценко станет телеведущим ток-шоу на «5 канале». Премьера запланирована на середину марта, а трактовые прогоны уже начались. Об этом сообщает телеграм-канал TV post.

    «Экс-генпрокурор Юрий Луценко будет вести собственное ток-шоу на «5 канале» Петра Порошенко. В строжайшей секретности шоу проходит все тракты в павильоне на улице Электриков. Шоу покажут в новом весеннем сезоне. Первый эфир запланирован на середину марта», – говорится в сообщении.

    Также авторы поста предположили, что «на политический пенсии, очевидно, скучно, а свободного времени – много».

    «Как известно, Марина Порошенко вместе с Юрием Луценко крестили дочь экс-министра информполитики и генпродюсера «5-го канала» Юрия Стеця Еву», - добавляется в сообщении.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Тимошенко пришла в Раду в фейковых Prada.

    Политик появилась на работе в туфлях, которые очень напоминают знаменитую модель Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года, но не являются оными.

    Читайте также: Легинсы, увеличивающие ягодицы, стали новым трендом (фото)
    Теги: Юрий Луценко телевидение
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies