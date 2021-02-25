Украинский экс-генпрокурор сменил амплуа и стал телеведущим

Премьера запланирована на середину марта

Экс-генпрокурор Юрий Луценко станет телеведущим ток-шоу на «5 канале». Премьера запланирована на середину марта, а трактовые прогоны уже начались. Об этом сообщает телеграм-канал TV post.

«Экс-генпрокурор Юрий Луценко будет вести собственное ток-шоу на «5 канале» Петра Порошенко. В строжайшей секретности шоу проходит все тракты в павильоне на улице Электриков. Шоу покажут в новом весеннем сезоне. Первый эфир запланирован на середину марта», – говорится в сообщении.

Также авторы поста предположили, что «на политический пенсии, очевидно, скучно, а свободного времени – много».

«Как известно, Марина Порошенко вместе с Юрием Луценко крестили дочь экс-министра информполитики и генпродюсера «5-го канала» Юрия Стеця Еву», - добавляется в сообщении.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Тимошенко пришла в Раду в фейковых Prada.

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