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Музикант показав свою Біблію, яка відкрилася на особливому рядку після ракетного удару

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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За словами vepbrfynf, біля його дому впали п’ять російських ракет
фото: Ілля Фетисов/Facebook

Під час ракетної атаки Біблія впала зі столу й розгорнулася на сторінці з промовистим висловом

Український фольклорист, музикант, один із керівників ансамблю «Божичі» Ілля Фетисов поділився незвичайною історією, яка сталася після російського ракетного удару поблизу його будинку. Про це повідомляє «Главком».

За словами чоловіка, біля його дому впали п’ять російських ракет, а шоста влучила просто перед вікнами – у дитячий садок. Від вибухів будинок здригався, наче під час землетрусу. Скло повилітало, балкони були зруйновані, пошкоджено дах та автомобілі.

Музикант показав свою Біблію, яка відкрилася на особливому рядку після ракетного удару фото 1

На фотографії, зробленій у перші хвилини після вибуху, Ілля Фетисов помітив Біблію, яка впала зі столу та розгорнулася. Тоді було не до читання, тож він поклав закладку на сторінку й повернув книгу на місце.

До цього уривка чоловік повернувся лише згодом. Відкривши Біблію, побачив, що сторінка починається словами: «...в день нещастя твого; краще сусід зблизька, аніж брат здалеку».

Ці слова Ілля Фетисов вирішив оприлюднити після пережитого. Вони нагадують про цінність людей, які живуть поруч і можуть першими прийти на допомогу, коли трапляється біда.

Раніше Народна артистка України Ольга Сумська поділилася кадрами з укриття під час російської атаки Києва в ніч на 22 жовтня. Зірка показала, що переживає столиця вночі.

Також переможниця та екссуддя шоу «МастерШеф» Єлизавета Глінська звернулася до росіян після атаки на Київ у ніч на 5 серпня. Шеф-кухарка поділилася своїми переживаннями через постійні обстріли.

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Теги: музикант ракетна атака війна

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