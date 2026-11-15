Музикант показав свою Біблію, яка відкрилася на особливому рядку після ракетного удару

Під час ракетної атаки Біблія впала зі столу й розгорнулася на сторінці з промовистим висловом

Український фольклорист, музикант, один із керівників ансамблю «Божичі» Ілля Фетисов поділився незвичайною історією, яка сталася після російського ракетного удару поблизу його будинку. Про це повідомляє «Главком».

За словами чоловіка, біля його дому впали п’ять російських ракет, а шоста влучила просто перед вікнами – у дитячий садок. Від вибухів будинок здригався, наче під час землетрусу. Скло повилітало, балкони були зруйновані, пошкоджено дах та автомобілі.

На фотографії, зробленій у перші хвилини після вибуху, Ілля Фетисов помітив Біблію, яка впала зі столу та розгорнулася. Тоді було не до читання, тож він поклав закладку на сторінку й повернув книгу на місце.

До цього уривка чоловік повернувся лише згодом. Відкривши Біблію, побачив, що сторінка починається словами: «...в день нещастя твого; краще сусід зблизька, аніж брат здалеку».

Ці слова Ілля Фетисов вирішив оприлюднити після пережитого. Вони нагадують про цінність людей, які живуть поруч і можуть першими прийти на допомогу, коли трапляється біда.

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