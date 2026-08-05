Зірка шоу «МастерШеф» розповіла, як з дітьми пережила нічну атаку на Київ

Єлизавета Глінська має двох маленьких доньок-двійнят

Переможниця та екссуддя шоу «МастерШеф» Єлизавета Глінська звернулася до росіян після атаки на Київ у ніч на 5 серпня. Шеф-кухарка поділилася своїми переживаннями через постійні обстріли. Про це пише «Главком» із посиланням на допис знаменитості в Instagram.

Єлизавета Глінська розповіла, що останнім часом гостро реагує на обстріли. Під час нічної атаки вона розповіла, що її будинок здригається від вибухів. «З’явилося відчуття, що на нас полюють, відчуття, що будинок з картону – трясе, навколо все горить. ППО збиває шахеди. Кулеметна черга, вибухи… Сьогодні моя психіка не витримує», – зізналася Глінська.

Єлизавета Глінська звернулася до росіян після атаки на Київ фото: Іnstagram.com/lizaglinskaya

Шеф-кухарка звернулася до росіян в окремому дописі та побажала їм відчути усе, що нині переживають українці. «Росіяни. Я ненавиджу вас усім своїм єством. Ви не маєте права на існування. Ви – ракова пухлина на Землі. Ви вкрали наше життя. Я щиро бажаю, щоб ви, кожен зі 110… 111 млн, скільки вас там, відчули на собі той жах, страх і біль, які ми відчуваємо кожного дня, кожної ночі, міцно притискаючи до себе свою дитину й молячись, щоб настав ранок і щоб знову побачити, як усміхаються діти!» – заявила екссуддя шоу «МастерШеф».

Також Єлизавета Глінська наголосила на тому, що вона не збирається виїжджати з України. Вона планує залишатися вдома. «Будь ласка, не пишіть мені: «Виїжджай». Я вдома! Слава Україні, її Героям і українцям! Незламні», – додала жінка.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів. По Києву окупанти застосували ракети «Іскандер-М», KN-23 та «Циркон», а також зафіксовано роботу ЗРК С-400. Повідомляється, що серед іншого, ймовірно, використали «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною.

Також повідомлялося, внаслідок чергової нічної атаки в Бучанському районі Київської області загинула людина, ще 22 мирні жителя постраждали. Згодом стало відомо, що внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення.