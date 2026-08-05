Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірка шоу «МастерШеф» розповіла, як з дітьми пережила нічну атаку на Київ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Єлизавета Глінська: «Росіяни. Я ненавиджу вас»
фото: Іnstagram.com/lizaglinskaya

Єлизавета Глінська має двох маленьких доньок-двійнят

Переможниця та екссуддя шоу «МастерШеф» Єлизавета Глінська звернулася до росіян після атаки на Київ у ніч на 5 серпня. Шеф-кухарка поділилася своїми переживаннями через постійні обстріли. Про це пише «Главком» із посиланням на допис знаменитості в Instagram.

Єлизавета Глінська розповіла, що останнім часом гостро реагує на обстріли. Під час нічної атаки вона розповіла, що її будинок здригається від вибухів. «З’явилося відчуття, що на нас полюють, відчуття, що будинок з картону – трясе, навколо все горить. ППО збиває шахеди. Кулеметна черга, вибухи… Сьогодні моя психіка не витримує», – зізналася Глінська.

Єлизавета Глінська звернулася до росіян після атаки на Київ
Єлизавета Глінська звернулася до росіян після атаки на Київ
фото: Іnstagram.com/lizaglinskaya

Шеф-кухарка звернулася до росіян в окремому дописі та побажала їм відчути усе, що нині переживають українці. «Росіяни. Я ненавиджу вас усім своїм єством. Ви не маєте права на існування. Ви – ракова пухлина на Землі. Ви вкрали наше життя. Я щиро бажаю, щоб ви, кожен зі 110… 111 млн, скільки вас там, відчули на собі той жах, страх і біль, які ми відчуваємо кожного дня, кожної ночі, міцно притискаючи до себе свою дитину й молячись, щоб настав ранок і щоб знову побачити, як усміхаються діти!» – заявила екссуддя шоу «МастерШеф».

Також Єлизавета Глінська наголосила на тому, що вона не збирається виїжджати з України. Вона планує залишатися вдома. «Будь ласка, не пишіть мені: «Виїжджай». Я вдома! Слава Україні, її Героям і українцям! Незламні», – додала жінка.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів. По Києву окупанти застосували ракети «Іскандер-М», KN-23 та «Циркон», а також зафіксовано роботу ЗРК С-400. Повідомляється, що серед іншого, ймовірно, використали «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною.

Також повідомлялося, внаслідок чергової нічної атаки в Бучанському районі Київської області загинула людина, ще 22 мирні жителя постраждали. Згодом стало відомо, що внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. 

Читайте також:

Теги: Мастер Шеф Київ ракетна атака столиця росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячний окунь
У водоймах Києва оселився «окунь-піранья»
26 липня, 21:33
Росія 19 липня атакувала ракетами цивільне судно
Удар РФ по судну біля Одеси: знайдено тіла всіх загиблих
20 липня, 15:46
фото: сторінка в Instagram Ноа Крігера
Ексчлен німецької партії анонсував новий батальйон РФ з девізом СС
16 липня, 23:22
Наслідки російського удару по Запоріжжю
Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, загинули люди (фото)
16 липня, 17:33
Приватні перевізники стикаються з нестачею кадрів і підвищенням цін
Перевізник пояснив причини здорожчання маршруток у Києві
14 липня, 14:32
Геннадій Хазанов підтримав анексію Крима
Відомий російський комік та путініст відхрестився від РФ
10 липня, 10:27
На східному напрямку збито російський винищувач Су-35
ЗСУ збили російський винищувач Су-35
8 липня, 15:47
Людмила Голота розповіла, чи вдається їй продавати свої картини
«Я виживаю». 82-річна художниця з Києва назвала розмір своєї пенсії
6 липня, 12:20
Столиця оговтується після масованої ракетної атаки
«Київ вас хрестив, Київ вас і відспіває!». Тимошенко звернулася до росіян після нічного удару
6 липня, 09:38

Шоу-біз

Відомий російський музикант приїхав до Києва та опинився під атакою РФ (відео)
Відомий російський музикант приїхав до Києва та опинився під атакою РФ (відео)
Зірка шоу «МастерШеф» розповіла, як з дітьми пережила нічну атаку на Київ
Зірка шоу «МастерШеф» розповіла, як з дітьми пережила нічну атаку на Київ
Другий сезон епічної саги «Сто років самотності» вийшов на екрани: сюжет та подробиці
Другий сезон епічної саги «Сто років самотності» вийшов на екрани: сюжет та подробиці
Премʼєра популярного спінофа «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай»: коли та де дивитися
Премʼєра популярного спінофа «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай»: коли та де дивитися
Памела Андерсон зізналася, на чому заощаджує найбільше
Памела Андерсон зізналася, на чому заощаджує найбільше
Серіал «Тед Лассо» повернувся на екрани: головні події та актори четвертого сезону
Серіал «Тед Лассо» повернувся на екрани: головні події та актори четвертого сезону

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua