«Страшна ніч». Ольга Сумська показала, як пережила атаку Києва

Ольга Сумська прокоментувала нічний обстріл столиці

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася кадрами з укриття під час російської атаки Києва в ніч на 22 жовтня. Зірка показала, що переживає столиця вночі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки в Instagram.

Ольга Сумська вночі опублікувала відео, де вона ховалася в коридорі під час атаки Києва. На записі можна почути потужні вибухи, які постійно повторювалися. У кадрі разом з актрисою показалася її собака. Вона також реагувала на вибухи та гарчала. За словами Сумської, ніч у столиці була «пекельною».

«Київ, 22 жовтня… Ще одна пекельна, страшна ніч… Хіба є такі слова, які б могли заспокоїти, втішити? Начебто ніяких сил не залишилось, а наші героїчні рятувальники розбирають завали… Уклін нашим святим людям. Співчуття всім постраждалим, це жахіття може колись закінчитись… Але коли?» – зазначила акторка.

Також Ольга Сумська зробила низку репостів із кадрами наслідків російської атаки. Зокрема, акторка згадала про «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі столиці, який знищили росіяни.

Як писав «Главком», унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 22 жовтня було знищено гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі столиці. Крім того, внаслідок обстрілу загорівся ще один торговельний центр. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

Зазначимо, Росія почала атакувати Київ увечері 21 жовтня, коли у столиці пролунали потужні вибухи. РФ запустила по столиці балістичні ракети. За словами Віталія Кличка, унаслідок ворожого обстрілу столиці вночі 22 жовтня постраждали 15 людей, зокрема двоє 15-річних дітей. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Київ 22 жовтня одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей. Під обстрілом опинилися Дніпровський, Дарницький, Святошинський, Голосіївський, Печерський та Оболонський райони міста.