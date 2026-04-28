Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть

Наталія Бучинська розповіла, як у дитинстві їй врятували життя

Народна артистка України Наталія Бучинська свого часу пережила клінічну смерть. Співачка мала проблеми зі здоров’я, зокрема в дитинстві зірка боролася із серйозною хворобою. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки Славі Дьоміну.

Наталія Бучинська пережила клінічну смерть у дитинстві, коли була ще немовлям. Тоді вона захворіла на двобічну пневмонію. За словами Бучинської, її життя врятували завдяки медсестрі, яка встигла вчасно зреагувати.

«Була в дитинстві клінічна смерть. Я захворіла в пів року на двосторонню пневмонію. Мій тато не любить багато про це говорити, але уявіть, що він сам лікар, а в нього на очах дитина синіє, і він не може нічого зробити. Підійшла сестричка, зробила укол, і якось мене ось ця сестричка та молитви врятували. Я не знаю, від чого це сталося, десь підхопили», – розповіла артистка.

Проблеми зі здоров’ям застали Наталію Бучинську й у дорослому віці. Одного разу через постійні співи під час гастролей в неї з’явилися проблеми з голосовими зв’язками. Через це виконавиця потрапила до лікарні.

«Були ще критичні історії. Тільки-но я переїхала до Києва, я декілька разів потрапляла до лікарні. Щойно я приїхала працювати в ансамблі, у нас був великий тур. Я злягла з професійною болячкою, бо в мене були перенапружені голосові зв’язки. Слава Богу, нічого не зірвала, не було вузлів, але треба було полежати та полікувати», – пояснила зірка.

Крім цього, Наталія Бучинська поділилася історією, коли їй діагностували запалення нирок. «Вдруге – це переїзди, холодно, і я застудила нирки. У мене був пієлонефрит (запалення нирок, – «Главком»). Це дуже серйозне запалення. Біль сильний, я пішла до лікарні, мене обстежили, а лікарка каже терміново лягати до палати. А я прошу мене відпустити, бо треба було сходити до командувача. Стан був критичний, мене під розписку відпустили», – поділилася Бучинська.

Врешті співачка повернулася вночі до лікарні через сильний біль, а згодом вилікувалася.

