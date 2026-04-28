Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Наталія Бучинська розповіла, які хвороби вона долала протягом життя
фото: скриншот Слава Дьомін/YouTube

Наталія Бучинська розповіла, як у дитинстві їй врятували життя

Народна артистка України Наталія Бучинська свого часу пережила клінічну смерть. Співачка мала проблеми зі здоров’я, зокрема в дитинстві зірка боролася із серйозною хворобою. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки Славі Дьоміну.

Наталія Бучинська пережила клінічну смерть у дитинстві, коли була ще немовлям. Тоді вона захворіла на двобічну пневмонію. За словами Бучинської, її життя врятували завдяки медсестрі, яка встигла вчасно зреагувати.

«Була в дитинстві клінічна смерть. Я захворіла в пів року на двосторонню пневмонію. Мій тато не любить багато про це говорити, але уявіть, що він сам лікар, а в нього на очах дитина синіє, і він не може нічого зробити. Підійшла сестричка, зробила укол, і якось мене ось ця сестричка та молитви врятували. Я не знаю, від чого це сталося, десь підхопили», – розповіла артистка.

Проблеми зі здоров’ям застали Наталію Бучинську й у дорослому віці. Одного разу через постійні співи під час гастролей в неї з’явилися проблеми з голосовими зв’язками. Через це виконавиця потрапила до лікарні.

«Були ще критичні історії. Тільки-но я переїхала до Києва, я декілька разів потрапляла до лікарні. Щойно я приїхала працювати в ансамблі, у нас був великий тур. Я злягла з професійною болячкою, бо в мене були перенапружені голосові зв’язки. Слава Богу, нічого не зірвала, не було вузлів, але треба було полежати та полікувати», – пояснила зірка.

Крім цього, Наталія Бучинська поділилася історією, коли їй діагностували запалення нирок. «Вдруге – це переїзди, холодно, і я застудила нирки. У мене був пієлонефрит (запалення нирок, – «Главком»). Це дуже серйозне запалення. Біль сильний, я пішла до лікарні, мене обстежили, а лікарка каже терміново лягати до палати. А я прошу мене відпустити, бо треба було сходити до командувача. Стан був критичний, мене під розписку відпустили», – поділилася Бучинська.

Врешті співачка повернулася вночі до лікарні через сильний біль, а згодом вилікувалася.

Нагадаємо, директор та продюсер народної артистки України, співачки Наталії Бучинської Андрій Стадницький припинив з нею співпрацю після восьми років спільної роботи. За словами, Андрія Стадницького він має рухатися далі, тому він залишає Наталію Бучинську.

Також повідомлялося, Наталя Бучинська поділилася зі своєю аудиторію новиною про зміни у кар’єрі. Співачка заявила, що в неї з’явився новий концертний директор.

Теги: здоров'я смерть співачка хвороба Наталія Бучинська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть
«Було дуже неприємно». Огнєвіч висловилася про конфлікт із Єфросініною та Поляковою
«Ми цього не очікували». Соломія Вітвіцька поділилася подробицями своєї першої вагітності
Анастасія Приходько потрапила в мовний скандал: чим співачка обурила українців
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал
Галкін заспівав хіт Іво Бобула на весіллі українки в Каннах (відео)
Новини

Прес-релізи

21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua