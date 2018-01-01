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    Улыбка, которая покоряет сердца: Малыш с синдромом Дауна стал лицом компании детского питания

    Известная компания провела конкурс и выбрала новое лицо бренда
    Популярный производитель детского питания Gerber ежегодно проводит онлайн-конкурс, чтобы выбрать малыша, который станет лицом компании на целый год. В 2018 году выбор пал на Лукаса Уоррена из штата Джорджия, США. У малыша синдром Дауна. «Удивительная улыбка Лукаса покорила наши сердца», — сказал Билл Партыка, президент компании.
    • Сьогодні, 19:01
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    Известная компания провела конкурс и выбрала новое лицо бренда

    Популярный производитель детского питания Gerber ежегодно проводит онлайн-конкурс, чтобы выбрать малыша, который станет лицом компании на целый год.

    В 2018 году выбор пал на Лукаса Уоррена из штата Джорджия, США. У малыша синдром Дауна.

    «Удивительная улыбка Лукаса покорила наши сердца», — сказал Билл Партыка, президент компании.

    Как оказалось, родители Лукаса, Кортни и Джейсон не собирались принимать участие в проекте, пока их не уговорила крестная мама малыша.

    «Такую что упускать такую возможность нельзя, ведь Лукас очень милый малыш», - сказала крестная мальчика.

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    Улыбка, которая покоряет сердца: Малыш с синдромом Дауна стал лицом компании детского питания
    Улыбка, которая покоряет сердца: Малыш с синдромом Дауна стал лицом компании детского питания
    Улыбка, которая покоряет сердца: Малыш с синдромом Дауна стал лицом компании детского питания

    Кортни и Джейсон опубликовали фотографию сына в инстаграме, а через несколько месяцев выяснилось, что он будет представлять Gerber в 2018 году. Лукаса выбрали из 140 000 претендентов, и теперь его семья получит 50 000 долларов.

    По материалам: cosmopolitan.com.

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