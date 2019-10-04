Умер Карел Готт: чем запомнился «золотой голос» Чехии



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Карел Готт

Карел Готт просто был настоящим красавцем, что обеспечило ему преданную женскую аудиторию

На 81-м году жизни в Праге скончался певец Карел Готт. О причинах смерти не сообщается, но известно, что недавно врачи диагностировали у него острую лейкемию. Кончина самого популярного чешского певца стала причиной для объявления государственного траура в Чехии. Карел Готт записал 150 альбомов, выпустил 180 синглов и снялся в 13 фильмах, а еще больше озвучил. Он активно работал даже в 2010-е, после того как у него обнаружили рак лимфатической системы.

«Чешский соловей» Карел Готт родился в 1939 году в Пльзене. В 1950-е Карел Готт активно выступал в клубах и кабаре, но продолжал работать на заводе – он получил образование электромонтера трамвайных систем. И только в 1960-м поступил в консерваторию и полностью посвятил себя музыке. Главным его увлечением стали твист и рок-н-ролл. Ни одно модное поветрие не обошло его стороной, что не помешало ему получить диплом по специальности «оперный вокал» и попасть в труппу театра «Семафор», а потом и возглавить собственный театр «Аполлон». В 1967 году после закрытия «Аполлона» Карел Готт отправился на гастроли в США, потом активно гастролировал по Западной Европе и даже на «Евровидении» в апреле 1968 года представлял капиталистическую Австрию — вероятно, такие виражи карьеры были в принципе возможны только в короткий период чешской «оттепели». В августе в Чехословакию были введены советские войска. Карел Готт как ни в чем не бывало продолжал выпускать на родине хиты один за другим. К их числу относились популярные по обе стороны Берлинской стены песни «Lady Carneval», «Kdyz jsem ja byl tenkrat kluk», «Stokrat chvalim cas» и «Jdi za stestim».

Опыт работы в самых престижных залах мира не мог не сказаться на стиле и профессионализме Готта.

Зрители в СССР, куда он исправно приезжал на гастроли, чувствовали этот несоветский класс и воспринимали концерты чеха как почти «западный» продукт, почти равнозначную замену запрещенным по идеологическим причинам артистам из Англии и США.

Работая на советском музыкальном рынке, Карел Готт опять-таки проявил свою фирменную способность оставаться на пике моды и одновременно – в хороших отношениях с властью.

Голос Карела Готта звучал в самых популярных чехословацких фильмах, которые попали в советский прокат в 1960-е и 1970-е,— «Лимонадный Джо», «Старики на уборке хмеля», «Три орешка для Золушки», а детскую аудиторию покорила песня из «Приключений пчелки Майи». Диски Готта выходили на «Мелодии» пятимиллионными тиражами.

Карел Готт просто был настоящим красавцем, что обеспечило ему преданную женскую аудиторию. Глядя на неотразимого чеха в телевизоре, слушая его сладкий голос.