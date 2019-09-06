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    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел

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    Роберт Мугабе - В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел
    Роберт Мугабе

    Мугабе управлял страной на протяжении 30 лет

    В возрасте 95 лет умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью политика. Также информацию подтвердил нынешний лидер страны Эммерсон Мнангагва.

    «Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», – написал Мнангагва в твиттере. Он добавил, что экс-президент был «иконой свободы» и посвятил всю свою жизнь борьбе за права жителей Зимбабве.

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    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел
    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел
    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел
    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел
    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел
    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел
    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел
    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел
    В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел

    Роберт Мугабе стал президентом Зимбабве в 1987 году, до этого он семь лет занимал должность премьер-министра. Он управлял страной 30 лет. В ноябре 2017 года Мугабе был свергнут в результате военного переворота и помещен под домашний арест. Вскоре после этого он сам отказался от власти.

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