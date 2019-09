В возрасте 95 лет умер один из самых известных диктаторов Африки: как он выглядел

Мугабе управлял страной на протяжении 30 лет

В возрасте 95 лет умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью политика. Также информацию подтвердил нынешний лидер страны Эммерсон Мнангагва.

«Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», – написал Мнангагва в твиттере. Он добавил, что экс-президент был «иконой свободы» и посвятил всю свою жизнь борьбе за права жителей Зимбабве.

Роберт Мугабе стал президентом Зимбабве в 1987 году, до этого он семь лет занимал должность премьер-министра. Он управлял страной 30 лет. В ноябре 2017 года Мугабе был свергнут в результате военного переворота и помещен под домашний арест. Вскоре после этого он сам отказался от власти.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)