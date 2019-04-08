Умер создатель формата «живописи по номерам», который покорил мир



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Дэну Роббинсу, представившему идею еще в конце 1940-х, было 93 года

В городке Сильвания штата Огайо умер создатель живописи по номерам Дэн Роббинс — американцу было 93 года. О кончине художника сообщил его сын Ларри.

Дэн Роббинс придумал формат раскрашивания картин по цифрам в конце 1940-х годов, вдохновившись примером Леонардо да Винчи. «Я вспомнил, что услышал когда-то, что Леонардо создавал шаблоны с пронумерованным фоном для своих учеников и подмастерьев, и я решил попробовать что-то такое», — рассказывал художник. По заданию своего босса Макса Кляйна — владельца компании Palmer Paint Co. — Роббинс искал способ, как привлечь к рисованию взрослых людей, чтобы они покупали краски.

Прототипом для будущего формата живописи по номерам стал абстрактный натюрморт. Кляйн сказал Роббинсу, что его рисунок ужасен, но оценил саму идею и предложил создавать картинки, которые найдут отклик у массовой аудитории. Первые проекты для живописи по номерам содержали изображения пейзажей и животных — лошадей, щенят и котят. Хотя идея не сразу получила широкое распространение, уже к 1955 году продажи компании стали огромными.

«Нам нравится думать об отце как об одном из самых выставляемых художников мира», — поделился сын Дэна Роббинса Ларри. «Ему нравилось слышать мнение обычных людей. У него была целая коробка писем от фанатов», — рассказал Ларри Роббинс. При этом художник не считал свои работы чем-то выдающимся и не слишком расстраивался, когда такие картины кто-то высмеивал. Критики живописи по номерам отмечали, что подобный формат — детище коммерциализированной массовой культуры потребления. Уильям Лоуренс Берд (младший) — куратор выставки 2001 года в Национальном музее американской истории Смитсоновского института, которая была посвящена такому виду живописи, — рассказал: многие критики были обеспокоены тем, что количество картин, раскрашенных по номерам, гораздо превышало число настоящих произведений искусства.

Во время этой выставки Дэн Роббинс сказал: «Я никогда не утверждал, что живопись по номерам — искусство. Но это опыт проживания искусства. Живопись по номерам дает такой опыт тем людям, которые в обычной жизни вряд ли когда-то взяли бы кисть и окунули ее в краску. Вот то, что она делает».

Джерело: Bird In Flight