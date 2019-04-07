Собачья радость: позитивные фото собак, которым дают вкусняшку



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boredpanda.com

Фотограф Кристиан Вилер из Германии приносит собакам счастье: он бросает им вкусняшки и фотографирует их при этом

Журналист и начинающий фотограф из Германии Кристиан Вилер сделал серию снимков собак, когда они ловят пастью брошенные им угощения.

На этих фото, остановивших время, отражена масса эмоций: от внимания и сосредоточенности, изумления и предвкушения до радости и удовлетворенности.

Такая забавная мимика собак не может не вызывать улыбки.

Кристиан Вилер купил свой первый зеркальный фотоаппарат в 2011 году. Чтобы не расстраивать друзей и семью плохими снимками, он экспериментировал со своей собакой, лабрадором Лоттой, которой скоро исполнится 12 лет.

Кристиан, как маленький мальчик, хотел испытать все возможное, включая систему вспышек, чтобы лучше «улавливать» движения. Лотта служила ему моделью, но, будучи очень спокойной по характеру, не хотела двигаться. Тогда молодой человек бросил ей лакомство и сфотографировал. То, что снимки получились отличными, он заметил случайно, когда приводил в порядок жесткий диск.

Сначала молодой человек фотографировал только друзей и членов семьи. Потом у него появились клиенты. Люди приходили к Вилеру и просили сделать такие же фото своих собак. Страница Кристиана на Facebook была переполнена сообщениями со всего света.

Еще несколько месяцев назад немецкий фотограф считал идеальными моделями лабрадоров. Теперь он понял, что работать легко с большинством собак.





Лишь несколько животных оказались слишком чувствительными и испуганно реагировали на щелканье затвора камеры и вспышку. Кристиан сделал вывод, что все очень индивидуально, и реакция четвероногих не зависит от породы.

Джерело: boredpanda.com