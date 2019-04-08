Отель в итальянском регионе Апулия: впечатляющие фото



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Построенный в 1861 году известным местным архитектором Доменико Малинконико, Palazzo Daniele был домом для четырех поколений семьи Даниэле

Последним членом семьи был Франческо Петруччи, который несколько лет жил за границей и собирал современное искусство, прежде чем вернуться к своим корням, переехать в Гальяно-дель-Капо и привнести свою страсть в палаццо.

Здание в то время было тяжелым и полным старинной мебели, поэтому он решил восстановить его с помощью миланского дуэта Ludovica + Roberto Palomba. Он поручил им архитектурную реставрацию и перераспределение пространства Palazzo Daniele.

Голые стены девяти люксов наряду с трещинами украшают картины современных художников, потолки – старинные фрески, а полы – роскошная мозаика. Но, пожалуй, главной особенностью обновленного палаццо является неожиданно органичное сочетание истории и традиций с современным минимализмом.

Palazzo Daniele отражает страсть давнего владельца Франческо Петруччи к искусству через современную коллекцию, которую искусно внедрили в старинный интерьер.

Расположенный в деревне Гальяно-дель-Капо в Апулии, где скалистое побережье Адриатического моря встречается с песчаными пляжами Ионического моря, палаццо располагает несколькими внутренними дворами с оранжереей и бассейном.

Места на всей территории отеля манят атмосферой и как будто поощряют гостей отдыхать внутри у камина в гостиной, на открытой кухне или на улице в просторном открытом внутреннем дворе – архитектурном центральном элементе палаццо.

Palazzo Daniele предлагают гостям освежиться с помощью сеанса в паровой бане и сауне, погреться под солнцем Апулии и поплавать в бассейне или насладиться романтическим ужином при свечах на двоих в уединенном Kaffeehaus.

Palazzo Daniele, родственный отель G-Rough в Риме, представляет собой воплощение духа оригинальных отелей GS Collection Габриэле Салини, которые объединяют в себе лучшее из итальянского искусства, дизайна, истории и гастрономии в аутентичной, органичной обстановке.





В апреле 2019 года Palazzo Daniele откроет свои двери в мир, где история сочетается с современным искусством и местной культурой.

Джерело: vogue.ua