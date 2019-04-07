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    Японский иллюстратор изображает мир, в котором рядом с людьми живут гигантские животные

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    Японский иллюстратор изображает мир, в котором рядом с людьми живут гигантские животные
    boredpanda.com

    Таинственный японский художник, известный в социальных сетях под псевдонимом Ariduka55, создает потусторонние иллюстрации, изображающие мир, в котором гигантские животные живут и эволюционируют рядом с человеком

    Этот таинственный японский художник, который носит псевдоним Ariduka55 в социальных сетях, создает иллюстрации, которые воплощают жизнь в совершенно новый мир фантазий, где гигантские животные живут и развиваются вместе с людьми. 

    Эти иллюстрации вдохновлены нашим обычным миром, за исключением того, что маленькие животные — кошки, собаки, кролики, совы, еноты — по размеру близки к трехэтажному зданию. 

    Кажется, художнику нравится баловать нас иллюстрациями, на которых изображены мягкие и приятные животные — панды, кролики, собаки и тому подобное — хотя довольно очевидно, что кошки являются яблоком в глазах художника. 

    Атмосфера на картинах почти всегда неземная и мирная, с элементами рассказа в их композициях. 

    Многие иллюстрации помечены мягким солнечным светом, проникающим сквозь различные объекты, включая листья и окна. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Японский иллюстратор изображает мир, в котором рядом с людьми живут гигантские животные
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Мир, где вы можете уснуть на гигантском меховом комке. Идеальный мир.

    Джерело: boredpanda.com

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