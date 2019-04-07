Японский иллюстратор изображает мир, в котором рядом с людьми живут гигантские животные



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boredpanda.com

Таинственный японский художник, известный в социальных сетях под псевдонимом Ariduka55, создает потусторонние иллюстрации, изображающие мир, в котором гигантские животные живут и эволюционируют рядом с человеком

Этот таинственный японский художник, который носит псевдоним Ariduka55 в социальных сетях, создает иллюстрации, которые воплощают жизнь в совершенно новый мир фантазий, где гигантские животные живут и развиваются вместе с людьми.

Эти иллюстрации вдохновлены нашим обычным миром, за исключением того, что маленькие животные — кошки, собаки, кролики, совы, еноты — по размеру близки к трехэтажному зданию.

Кажется, художнику нравится баловать нас иллюстрациями, на которых изображены мягкие и приятные животные — панды, кролики, собаки и тому подобное — хотя довольно очевидно, что кошки являются яблоком в глазах художника.

Атмосфера на картинах почти всегда неземная и мирная, с элементами рассказа в их композициях.

Многие иллюстрации помечены мягким солнечным светом, проникающим сквозь различные объекты, включая листья и окна.

Мир, где вы можете уснуть на гигантском меховом комке. Идеальный мир.

Джерело: boredpanda.com