Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)



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Многие пользователи считают, что любой знатный человек 18 века и даже Джордж Вашингтон позавидовал бы такому роскошному парику

Не только милые щенки и котята становятся популярными в интернете и веселят миллионы людей. Недавно соцсети покорили забавные хохлатые утки (так, кстати, называется их порода), которые выглядят так, словно злая колдунья обратила аристократов XVIII века в птиц, при этом не забыв оставить им важный атрибут того времени — пышный белый парик.

Многие пользователи считают, что любой знатный человек 18 века и даже Джордж Вашингтон позавидовал бы такому роскошному парику. И мы с ними согласны. Эти хохолки действительно выглядят просто шикарно.