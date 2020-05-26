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    Жизнь

    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)

    • Розсилка
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)

    Многие пользователи считают, что любой знатный человек 18 века и даже Джордж Вашингтон позавидовал бы такому роскошному парику

    Не только милые щенки и котята становятся популярными в интернете и веселят миллионы людей. Недавно соцсети покорили забавные хохлатые утки (так, кстати, называется их порода), которые выглядят так, словно злая колдунья обратила аристократов XVIII века в птиц, при этом не забыв оставить им важный атрибут того времени — пышный белый парик.

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    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)
    Утки з прическами аристократов XVIII века рассмешили сеть (фото)

    Многие пользователи считают, что любой знатный человек 18 века и даже Джордж Вашингтон позавидовал бы такому роскошному парику. И мы с ними согласны. Эти хохолки действительно выглядят просто шикарно.

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