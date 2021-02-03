В Британии от коронавируса умер ветеран, который весной собрал 33 миллиона фунтов для врачей

В воскресенье дочь ветерана Ханна Инграм-Мур рассказала, что он был госпитализирован в больницу Бэдфорда, потому что у него возникли проблемы с дыханием

Британский ветеран Второй мировой войны, 100-летний сэр Том Мур, собравший 33 миллиона фунтов для помощи национальной системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом, умер от Covid-19. Об этом сообщает Би-би-си.

В воскресенье дочь ветерана Ханна Инграм-Мур рассказала, что он был госпитализирован в больницу Бэдфорда, потому что у него возникли проблемы с дыханием.

Британская королевская семья в своем твиттер-аккаунте выразила соболезнования семье Мура. «Королева отправляет личное сообщение с соболезнованиями семье капитана сэра Тома Мура. Ее величество была очень рада встрече с капитаном сэром Томом и его семьей в Виндзоре в прошлом году. Ее мысли и мысли королевской семьи с ними», — отмечается в публикации.

Томас Мур — ветеран Второй мировой войны, служивший в королевских ВВС. 6 апреля 2020 года он объявил, что до 30 апреля, когда ему исполнится 100 лет, он пройдет 100 кругов по своему заднему двору, а желающие поддержать смогут перечислить деньги медработникам через благотворительную организацию NHS Charities Together. Он надеялся собрать за это время хотя бы 1000 фунтов, а в результате собрал около 33 миллионов фунтов.

В день своего 100-летия Мур был удостоен звания полковника, и люди со всего мира прислали ему около 140 тысяч поздравительных открыток. А 17 июля в Виндзорском замке 94-летняя королева Великобритании Елизавета II посвятила Тома Мура в рыцари.