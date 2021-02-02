Кому достанутся дети рэпера Сереги? Стало известно решение суда

Громкие разбирательства между рэпером Серегой и его экс-женой Полиной Ололо касательно места жительства детей не утихают уже больше года

Сегодня, 2 февраля, блогерша Полина Ололо, обвинявшая Сергея Пархоменко (рэпер Серега) в СМИ на протяжении многих месяцев во многих правонарушениях, проиграла в апелляционом суде. Конфликт заключается в том, с кем будут проживать дети – с мамой или папой. Ололо П.Ж. не предоставила необходимых доказательств и суд отказал в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции. Суд отказал Ололо П.Ж. в том, чтобы дети проживали с ней до вынесения решения по сути спора.

Кроме этого, в ходе заседания стало известно, что решением Харьковского департамента по делам детей несовершеннолетних от 20 ноября 2020 года было постановлено признать целесообразным проживание Марка Пархоменко и Платона Пархоменко вместе с отцом, Сергеем Пархоменко (рэпер Серега). К данным выводам комиссия пришла, руководствуясь показаниями детей, которые сообщили специалистам шокирующие подробности их жизни с матерью.

В заключении комиссии Департамента служб по делам детей г. Харькова - уполномоченным орган по месту проживания детей, выслушав пожелания детей, пришло к мнению о необходимости проживания несовершеннолетних детей с отцом - Пархоменко С.В.