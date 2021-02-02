Анджелина Джоли продает картину, написанную Уинстоном Черчиллем

По предварительным оценкам, полотно могут продать за более чем $3 млн

Анджелина Джоли выставила на аукцион картину, написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Forbes.

Полотно «Башня мечети Кутубия» представят на торгах 1 марта. По оценкам аукционного дома Christie’s, картину могут продать примерно за $3,4 млн. В таком случае эта цена станет рекордной для произведений Черчилля.

Черчилль создал это полотно в 1943 году, вдохновившись поездкой в Марракеш с президентом США Франклином Рузвельтом. Британский премьер подарил картину американскому лидеру, а после его смерти она принадлежала разным владельцам.

Полотно «Башня мечети Кутубия»

В 2001 году работу Черчилля приобрели Анджелина Джоли и ее бывший муж Брэд Питт. У актрисы также есть две татуировки, вдохновленные речью бывшего британского премьер-министра.

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