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    Жизнь

    Анджелина Джоли продает картину, написанную Уинстоном Черчиллем

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    Анджелина Джоли продает картину, написанную Уинстоном Черчиллем

    По предварительным оценкам, полотно могут продать за более чем $3 млн

    Анджелина Джоли выставила на аукцион картину, написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Forbes.

    Полотно «Башня мечети Кутубия» представят на торгах 1 марта. По оценкам аукционного дома Christie’s, картину могут продать примерно за $3,4 млн. В таком случае эта цена станет рекордной для произведений Черчилля.

    Черчилль создал это полотно в 1943 году, вдохновившись поездкой в Марракеш с президентом США Франклином Рузвельтом. Британский премьер подарил картину американскому лидеру, а после его смерти она принадлежала разным владельцам.

    Полотно «Башня мечети Кутубия» 
    Полотно «Башня мечети Кутубия» 

    В 2001 году работу Черчилля приобрели Анджелина Джоли и ее бывший муж Брэд Питт. У актрисы также есть две татуировки, вдохновленные речью бывшего британского премьер-министра.

    Ранее «Скотч» показывал картины с котиками, которые стоят целое состояние.

    Художники с давних времен часто обращались к образам кошек, котов и котят, изображая их на своих полотнах. Какими только мы не привыкли их видеть на картинах: независимыми и грациозными, мягкими и ласковыми, самовлюбленными и коварными. И так как коты из доисторических времен всегда жили рядом с людьми, мало кто из художников обошел их своим вниманием.

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    Теги: знаменитости искусство
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