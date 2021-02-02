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    Шоу-биз

    22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого

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    Певица Санта Димопулос - 22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого
    Певица Санта Димопулос
    instagram.com/santadimopulos/

    Звезда показала свое эротичное фото 11-летней давности

    Украинская исполнительница, экс-участница женской поп-группы «Виа Гра» Санта Димопулос показала, как выглядела в 22 года.

    Соответствующую фотографию звезда запостила в своем Инстаграме. Санта отвечала на вопросы своих подписчиков и когда те попросили показать фотографию, сделанную в 22-23 года, то она не смогла им отказать.

    Артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует с обнаженной спиной. У нее распущенные мокрые волосы, она стоит в душе и уверенно смотрит в кадр.

    «22 years old», – подписала архивный снимок звезда.

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    22-летняя Санта Димопулос
    Санта Димопулос в 33 года
    22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого
    22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого
    22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого
    22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого
    22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого
    22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого
    22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого

    Стоит отметить, что Санта почти не изменилась, несмотря на то, что прошлое немалое количество времени. В свои 33 года певица выглядит просто великолепно и может дать фору 20-летним девчонкам.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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