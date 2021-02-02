22-летняя и обнаженная. Экс-«ВиаГра» показала пикантный кадр из прошлого

Звезда показала свое эротичное фото 11-летней давности

Украинская исполнительница, экс-участница женской поп-группы «Виа Гра» Санта Димопулос показала, как выглядела в 22 года.

Соответствующую фотографию звезда запостила в своем Инстаграме. Санта отвечала на вопросы своих подписчиков и когда те попросили показать фотографию, сделанную в 22-23 года, то она не смогла им отказать.

Артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует с обнаженной спиной. У нее распущенные мокрые волосы, она стоит в душе и уверенно смотрит в кадр.

«22 years old», – подписала архивный снимок звезда.

Стоит отметить, что Санта почти не изменилась, несмотря на то, что прошлое немалое количество времени. В свои 33 года певица выглядит просто великолепно и может дать фору 20-летним девчонкам.

Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.