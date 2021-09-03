Когда даже не знаешь, как правильно реагировать в таких ситуациях. Курьезные фото

да простые житейские вещи тоже ошарашивают и ставят в тупик

Жизнь – штука настолько удивительная, что мы априори не сможем все просчитать наперед и хотя бы морально ко всему подготовиться. Всегда остается шанс, что произойдет нечто совершенно неожиданное и речь вовсе не о событиях масштаба «метеорит прилетел».

Нет, иногда простые житейские вещи тоже ошарашивают и ставят в тупик – ну, и как мне на это реагировать?

«Это моя девушка, пришла на игру, чтобы поболеть за меня», «Попался! Хомяк пропал на той неделе, думали с концами уже. Но теперь мы его выследим!», «Попросил жену сфоткать, я глажу луговую собачку. Жена оправдывается, что это случайность, она меня якобы снимала. Ага, конечно», «Если вторая половинка требует похода в дорогой ресторан, сводите в столовку в аэропорту. Ценники там что надо!», «Она постоянно хочет спуститься вниз по ступенька, поэтому ступеньки закрыли воротами. Оказывается, черепаха настолько умна и настойчива, что пытается преодолевать барьеры», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

«Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».