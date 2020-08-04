В британском зоопарке пингвинам подарили машину для мыльных пузырей, чтобы животные не грустили (видео)



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Пингвины любят гоняться за разными предметами, так как они хищники

Пингвинам, которые живут в зоопарке британского города Ньюквей, было непросто пережить карантин без постоянных встреч с посетителями: птицы заметно загрустили.

Пингвины — очень социальные животные, и пандемия внесла серьезные изменения в их распорядок: зоопарк закрылся, они больше не принимали гостей и не общались с ними.

Но теперь у них есть отличное развлечение: пингвинам подарили машину для мыльных пузырей. Сотрудники зоопарка опубликовали список подарков, которые были бы полезны животным, и на призыв откликнулась компания Little Surprises. Об этом рассказали в Instagram зоопарка.

«Пингвины — очень любознательные птицы. И похоже, что новое приобретение пришлось им по вкусу», — рассказали в зоопарке.

Один из сотрудников зоопарка, Дан Тревельян, объяснил Bored Panda, что пингвины любят гоняться за разными предметами, так как они хищники. Эта участь не миновала и пузыри: сначала птицы просто наблюдали, а после принялись бегать за ними и лопать их клювами.

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