  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В британском зоопарке пингвинам подарили машину для мыльных пузырей, чтобы животные не грустили (видео)

    • Розсилка
    В британском зоопарке пингвинам подарили машину для мыльных пузырей, чтобы животные не грустили (видео)

    Пингвины любят гоняться за разными предметами, так как они хищники

    Пингвинам, которые живут в зоопарке британского города Ньюквей, было непросто пережить карантин без постоянных встреч с посетителями: птицы заметно загрустили.

    Пингвины — очень социальные животные, и пандемия внесла серьезные изменения в их распорядок: зоопарк закрылся, они больше не принимали гостей и не общались с ними.

    Но теперь у них есть отличное развлечение: пингвинам подарили машину для мыльных пузырей. Сотрудники зоопарка опубликовали список подарков, которые были бы полезны животным, и на призыв откликнулась компания Little Surprises. Об этом рассказали в Instagram зоопарка.

     «Пингвины — очень любознательные птицы. И похоже, что новое приобретение пришлось им по вкусу», — рассказали в зоопарке.

    Один из сотрудников зоопарка, Дан Тревельян, объяснил Bored Panda, что пингвины любят гоняться за разными предметами, так как они хищники. Эта участь не миновала и пузыри: сначала птицы просто наблюдали, а после принялись бегать за ними и лопать их клювами.

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

     Читайте также: Фото бедолаг, которые не воспринимали солнце всерьез и поплатились за это
    зоопарк новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ