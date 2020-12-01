Курьезные фото собак, которые вызовут умиление даже у кошатников

«Иногда я жалею, что к моему псу не шло инструкции»

В этом материале мы собрали милые и смешные фотографии хороших мальчиков, перед которыми сложно будет устоять даже кошатникам! Уверены, если вы всей своей душой недолюбливаете собак (а такое тоже возможно), то после этой подборки хоть немного измените свое мнение.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.