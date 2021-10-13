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    В Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой (фото)

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    Проститься с музыкантом в храм в Харькове приехали несколько десятков человек - журналисты, музыканты, артисты Фото:&nbsp;&laquo;Суспильне&raquo; - В Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой (фото)

    Проститься с музыкантом в храм в Харькове приехали несколько десятков человек - журналисты, музыканты, артисты

    Фото: «Суспильне»

    Скорбная церемония проходит в Свято-Дмитриевском храме

    Сегодня, 13 октября, в Харькове прощаются с музыкантом и основателем группы «Мертвий півень» Михаилом Барбарой, известным всем как Мисько Барбара.

    Скорбная церемония проходит в Свято-Дмитриевском храме, что на Полтавском пути.

    Проститься с музыкантом в храм в Харькове приехали несколько десятков человек - журналисты, музыканты, артисты.

    На прощании с Барбарой - его друзья и коллеги, среди которых писатель Сергей Жадан, журналист Богдан Логвиненко, советник председателя правления Суспильного Зураб Аласания, народный депутат Николай Княжицкий, ведущий и музыкант Роман Чайка, который играл в «Мертвом петухе», сообщает «Суспильне».

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    В Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой (фото)
    В Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой (фото)
    В Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой (фото)

    Чайка узнал о смерти Городская после своего эфира и сначала не поверил: «Думал, это какая-то глупая шутка. Мисько был одинаковым за сценой и на сцене», – отметил Чайка.

    По словам Романа, участники группы думали о новых проектах. «Мы даже как-то думали, а давайте, может, подумаем, как это должно было быть - не раз возвращение на один концерт, но что-то чуть больше. Многое недосказанное, это было все в идеях, фразах, как говорил Мисько, на вопрос, вы еще будете вместе с «Мертвым петухом» выступать, он говорил: никогда не говори «никогда». Человек может все, что хотите, запланировать. Бог поменяет», – сказал Чайка.

    По словам врачей, которые известны Чайке, смерть музыканта наступила из-за инфаркта. Не все, кто хотел попрощаться с Барбарой, смогли приехать в Харьков, сказал ведущий. Часть близких музыканту людей проживает за рубежом.

    Похоронят певца на городском кладбище №2 в Харькове на улице Пушкинской, 102.

    Михаил (Мисько) Барбара родился во Львове 1971 года. В 1989 году стал соучредителем и фронтменом группы «Мертвый петух», популярной в течение 90-х годов.

    Группа исполнял песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования группы через него прошло около 20 музыкантов.

    В 1998 году Мисько Барбара переехал в Харьков и играл в харьковском театре «Арабески».

    Женат с режиссером театра Светланой Олешко.

    Принимал участие в записи альбома Tourist Zone харьковской группы Lюk.

    Напомним, о смерти музыканта стало известно 11 октября. О смерти музыканта сообщила его жена Светлана Олешко.

    Теги: знаменитости кладбище шоу-бизнес умер
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    В Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой (фото)