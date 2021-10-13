Знаменитый модельер получил страшные ожоги в результате взрыва камина (фото)

Рустен – любимчик многих звезд, сейчас они выражают ему поддержу и восхищение его мужеством

Креативный директор французского Дома моды Balmain Оливье Рустен опубликовал фото со страшными ожогами, которые получил год назад при взрыве камина в его собственном доме. Тогда 36-летний модельер сразу потерял сознание и очнулся уже в парижской больнице. Причина долгого молчания Рустена – шрамы, которые он стеснялся показывать.

«Ровно год назад в моем доме взорвался камин. На следующее утро я проснулся в парижской больнице Сен-Луи. Я сделал все, чтобы скрыть эту историю от людей, и слишком долго старался сохранить ее в секрете внутри своей команды и дружеского круга. Честно говоря, я даже не знаю, почему мне было так стыдно, может быть, это одержимость совершенством, которой известна мода, и моя собственная неуверенность».

instagram.com/olivier_rousteing/

Во время реабилитации Рустен не оставлял работу и усердно трудился над коллекцией к своему десятилетию на посту директора Balmain. В итоге коллекция была вдохновлена путем Оливье к выздоровлению. В ней можно найти наряды, похожие на бинты.

Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.